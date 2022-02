Cortina, rissa Capodanno: denunciato figlio Antoniozzi (Fdi)/ “Riconosciuto da foto”

Alfredo Antoniozzi un mese fa aveva assicurato che il figlio Tancredi non era affatto coinvolto nella rissa di Capodanno avvenuta a Cortina d’Ampezzo. «Sono pronto a querelare chiunque accosti il suo nome a un’aggressione», dichiarò il politico di Fratelli d’Italia, europarlamentare dal 2004 al 2014. Ma proprio il gruppo di ragazzi coinvolti nel pestaggio ha tirato in ballo il nome del 18enne romano. Si tratta dei quattro ragazzi veneti usciti malconci dallo scontro con la comitiva di turisti romani. Lo riporta il Corriere della Sera, spiegando che ieri mattina, a sei settimane dai fatti, il legale che li rappresenta si è recato alla Questura di Belluno per depositare una denuncia formale, una querela per lesioni.

L’unico nome che compare è proprio quello di Tancredi Antoniozzi, in quanto la sua foto, rintracciata sui social, è stata riconosciuta dai ragazzi trevigiani. Dunque, la Procura, che si può avvalere anche dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in Corso Italia, ha il compito di identificare con le sue indagini gli altri romani che avrebbero partecipato al pestaggio.

“CACCIA ALL’UOMO PER DIVERTIMENTO”

Nel documento presentato dal legale, le vittime del pestaggio, che hanno tra i 17 e i 18 anni e sono tutti studenti dello stesso liceo di Treviso, ripercorrono quanto accaduto a Cortina il 30 dicembre, dal loro arrivo per festeggiare il Capodanno fino alla notte tra l’1 e il 2 gennaio. La versione è la stessa per tutti, riferisce il Corriere: mentre cantavano una canzone imparata nei campi scout che si conclude con “Alé Treviso!”, sono stati affiancati dal gruppo di turisti romani. Lo conferma un video di 15 secondi allegato alla querela.

Dunque, il gruppo di cui faceva parte il figlio di Alfredo Antoniozzi li avrebbe inseguiti fino all’altezza dell’Hotel de La Poste colpendoli a cinghiate e con calci e pugni, inneggiando alla Lazio. Tre ragazzi sono finiti in ospedale, mentre il quarto non si è presentato in pronto soccorso. Nella denuncia spiegano di essersi sentiti vittime di una «caccia all’uomo» e che sarebbero stati aggrediti dai ragazzi romani «per divertimento». Ma saranno le indagini a fare chiarezza sull’accaduto.



