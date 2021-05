“Cortocircuito a M2O”/ Tweet di Albertino: radio ok in FM e via app, ma…

Cortocircuito a M2O: la notizia, spiazzante, è pervenuta nella serata di mercoledì 12 maggio, quando Albertino, sul proprio profilo Twitter ufficiale, ha pubblicato poche, sintetiche parole, che lasciano tuttavia intendere la presenza di un problema negli studi radiofonici di via Massena a Milano. Queste le sue dichiarazioni: “C’è stato un cortocircuito a M2O, non so ancora molto. Vi aggiorno a breve”. Dalla radio non sono pervenuti aggiornamenti e neppure lo stesso Albertino ha fornito maggiori dettagli circa l’accaduto, mentre si moltiplicano, in risposta al suo tweet, quelli dei fan dell’emittente radiofonica con sede nel capoluogo lombardo.

CORTOCIRCUITO M2O: AL MOMENTO RADIO OK

Al di là del tweet di Albertino, in questo momento il cortocircuito a M2O, qualora vi sia davvero stato (mancano conferme in tal senso, ndr), non sembra avere prodotto danni alla radio, che continua a trasmettere regolarmente in FM, in streaming e attraverso l’apposita applicazione destinata a dispositivi mobili. Tuttavia, va detto che la strumentazione a disposizione della stazione radiofonica è tecnologicamente molto avanzata e potrebbe contribuire a tappare eventuali falle che potrebbero crearsi nel corso della giornata. Non resta che attendere ulteriori annunci da parte del dj per comprendere cosa stia realmente accadendo.

C’è stato un cortocircuito a m2o, non so ancora molto. Vi aggiorno a breve. — Albertino (@albertinodj) May 12, 2021

