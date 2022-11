Corvo rosso non avrai il mio scalpo/ Su Rete 4 il film con Robert Redford

Corvo rosso non avrai il mio scalpo, film di Rete 4 diretto da Sydney Pollack

Corvo rosso non avrai il mio scalpo è un film di genere western del 1972. Sarà mandato in onda su Rete 4 alle ore 16.35 di oggi, 3 novembre. Il film è stato diretto da Sydney Pollack, ispirato ai romanzi Mountain Man di Vardis Fisher e Crow Killer di Raymond W.Thorp e Robert Bunker. La sceneggiatura è stata curata da Edward Anhalt e da John Milius, il produttore dell’opera cinematografica è Joe Wizan per la casa di produzione Warner Bros. La fotografia è stata affidata a Duke Callaghan, il montaggio a Thomas Stanford e la scenografia a Ted Haworth, mentre le musiche scelte sono legate a Tim McIntire e John Rubinstein. Tra il cast che interpreta i personaggi principali del film ci sono Robert Redford (Jeremiah Johnson), Will Geer (Artiglio d’orso), Stefan Gierash (Del Gue), Delle Bolton, Josh Albee e Joaquin Martinez. Quando uscì il film fu un film di grande impatto, che proponeva il diffuso scontro tra Bianchi e Indiani.

In Italia il film è stato d’ispirazione ad uno dei più conosciuti fumetti western Ken Parker, col volto di Robert Redford. Il film suggestivo vuole raccontare la storia di un uomo che vuole allontanarsi dalla gente per vivere nella realtà isolata dei monti del Colorado in compagnia di un fucile. Vive solo di caccia e pesca, incontrando persone strane e arrivando a guidare una spedizione di soccorso per recuperare un gruppo di soldati sperduti. È un film solido, che collima la dimensione epica delle vicende avventurose con la visione documentaristica, essendo ambientato in una natura bella e allo stesso tempo aspra. Si assiste ad un uomo che cerca di sopravvivere fino alla sua acquisizione di abilità e al violento scontro con un indiano.

Corvo rosso non avrai il mio scalpo, la trama del film: un veterano si ripara al west

In Corvo rosso non avrai il mio scalpo Jeremiah Johnson è un veterano della guerra messico-statunitense ed è alla ricerca di un riparo nel West. Il suo intento è quello di vivere una vita tranquilla sulle Montagne Rocciose, vivendo attraverso la caccia di animali, come i trapper. All’inizio, nel corso dell’inverno freddo, ha delle difficoltà ad adattarsi a questo tipo di vita e incontra un nativo americano di nome Mano Che segna rosso, capo della tribù dei Corvi. Johnson si imbatte nel corpo congelato di un altro uomo di montagna, prelevandogli l’arma e rovinando successivamente la caccia ad un orso dell’anziano Artiglio d’orso Chris Lapp. Quest’ultimo decide di accoglierlo e di insegnarli a vivere in montagna, e Johnson smembra un orso cacciato dall’anziano. Dopo un giro nel bosco, egli nota un attacco dei guerrieri Piedi Neri fatta ad una famiglia, dove sono sopravvissuti una donna col figlio piccolo.

Il bambino vittima dei guerrieri e un altro soggetto chiamato Del Gue si uniscono a Johnson e incontrano un luogo di bivacco dei Piedi Neri. La vicenda si conclude con lo sterminio dei guerrieri da parte di Del Gue, venendo in contatto poi con la tribù delle Teste Piatte, che si mostrano sin da subito alleati dei tre. Nel frattempo i tre legano molto, ma successivamente Johnson viene raggiunto da un plotone dell’esercito per guidare un intervento di soccorso per un gruppo perduto di carri scoperti. Infine inizia uno scontro sanguinoso con la tribù dei Corvi, uccidendo tutti i guerrieri tranne uno, che darà inizio ad una faida, fatta di spedizioni per eliminare Johnson. Il film termina con l’incontro tra Mano che segna rosso, nemico del protagonista Johnson, e lui stesso, che sancirà la pace tra i due.











