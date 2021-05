Corvo rosso non avrai il mio scalpo!/ Su Rete 4 il film con Robert Redford

Corvo rosso non avrai il mio scalpo! infiamma il pomeriggio di Rete 4 a partire dalle ore 16:30 di oggi, martedì 18 maggio. La regia del film è affidata a Sydney Pollack. Nel cast la leggenda di Hollywood e due volte premio Oscar Robert Redford e Will Geer. Il film è liberamente ispirato alla vita di Mangiafegato Johnson con il soggetto tratto dal romanzo L’uccisore dei Corvi: la saga di Mangiafegato Johnson di Raymond Throp e Robert Bunker. Inoltre arrivano influenze decisamente importanti anche da Mountain Man di Vardis Fischer.

Straordinaria è la sceneggiatura scritta da un grande di Hollywood come John Milius al fianco di Edward Anhalt. Sono diverse le opere che ha ispirato questo film. Tra questi parliamo del fumetto western Ken Parker che vede il protagonista con il volto proprio di Redford. Inoltre la pellicola è citata all’interno del romanzo di Nathan Jorgenson, Waiting for white horses.

Corvo rosso non avrai il mio scalpo!, la trama del film

La pellicola Corvo rosso non avrai il mio scalpo! è ambientata durante la guerra tra Messico e Stati Uniti che ha avuto luogo tra il 1846 e il 1848. Sullo sfondo di questo biennio di guerra ci viene raccontata la storia di Jeremiah Johnson, che ha lasciato la sua città natale per andare a cercare fortuna nelle terre vergini della Frontiera. Qui sopravvive stabilendosi sulle Montagne Rocciose cacciando animali e intrattenendo dei rapporti con delle tribù locale. Proprio queste relazioni con le tribù di Pellerossa della zona, tra cui i Piedi Neri e le Teste Piatte, porteranno Johnson a imbattersi in avventure ed episodi che mettono a repentaglio la sua sicurezza.

Dall’incontro di Jeremiah con un importante membro delle Teste Piatte, inizierà un’escalation di scontri e momenti di tensione che accompagneranno lo spettatore fino ad un finale più che concitato. La morale è che non esistono buoni e cattivi e giusti e sbagliati, ma solo le azioni degli uomini all’interno di una terra ancora inesplorata, selvaggia e senza regole.



