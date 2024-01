Cosa accadrà in Mare Fuori 4? “Dolore e crescita”/ Anticipazioni e annuncio: “La quinta stagione si farà!”

Anticipazioni Mare Fuori 4: cosa accadrà nella nuova stagione? Le parole dei protagonisti

Mancano ormai pochi giorni all’esordio di Mare Fuori 4. La nuova stagione esordirà su RaiPlay il 1 febbraio in anteprima, per poi andare in onda su Rai Due a partire dal 14 febbraio in prima serata. Intanto oggi, mercoledì 17 gennaio, si è tenuta la conferenza stampa durante la quale, alla presenza dei protagonisti della serie e del regista Ivan Silvestrini, sono stati annunciati i temi di Mare Fuori 4 e alcune anticipazioni.

Se il fulcro della terza stagione è stato l’amore, “Questa stagione parla di dolore, ma dell’importanza di separarci da una parte di noi, saperla lasciare andare per crescere.” Massimiliano Caiazzo, che nella serie interpreta il protagonista Carmine Di Salvo, ha invece raccontato che il suo personaggio vivrà una crescita, passando dall’adolescenza all’età adulta: “Il mio personaggio affronta una fase catartica anche per me. Passa da uno stato emotivo adolescenziale ad uno in po’ più adulto. Spero che possa uscire tramite il rapporto con altri personaggi, come Rosa. Silvestrini è molto empatico, mi ha aiutato in alcune scene molto difficili.”

Mare Fuori 5 si farà: l’annuncio dei produttori

Anche Matteo Paolillo, alias Edoardo, ha spiegato che: “La quarta stagione parla molto di maturità. I personaggi sono cresciuti ma vogliono anche restare adolescenti”. Domenico Cuomo, che in Mare fuori è Cardiotrap, ha invece sottolineato il peso del suo personaggio nella serie: “Più passa il tempo più cresce la responsabilità per il mio personaggio. Mi spaventa rappresentare persone che hanno perso tutto: sento un po’ di rassegnazione, per me non dovrebbe essere così. Ho cercato di raccontare un personaggio che perde l’amore per salvare la persona che ama, mi ha fatto capire tante cose.”

Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci, ha invece anticipato che: “Il mio personaggi inizia a ragionare con la propria testa e non si fa trasportare“. I produttori di Mare Fuori hanno inoltre annunciato che Mare Fuori 5 si farà: “Stiamo lavorando sulla quinta stagione, con un nuovo gruppo di scrittura. Ci saranno storie bellissime”.











