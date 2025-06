Le antcipazioni di Tradimento rivelano cosa accadrà nell'ultima puntata, trasmessa oggi 27 giugno 2025, svelano quando andranno in onda i nuovi episodi.

Non è una notizia che rende felici i tantissimi fan di Tradimento, quale? Oggi andrà in onda l’ultima puntata prima della pausa estiva. La notizia circola già da un po’ di tempo e le obiezioni da parte dei telespettatori non sono mancate, sui social infatti sono stati fino ad ora moltissimi i commenti contro lo stop. In termini di ascolti la nota dizi turca continua a conquistare un successo notevole, moltissime persone ogni giorno la seguono con passione e curiosità e non hanno preso bene il fatto che dovranno attendere a lungo per scoprire le nuove vicende dei protagonisti.

Intanto, non mancano gli spoiler relativi all’ultimo episodio di Tradimento che verrà trasmesso oggi, venerdì 27 giugno 2025 su Canale 5 alle 14.10. Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? In molti si chiedono cosa accadrà a Kahraman, nelle precedenti puntate mentre era in cantiere si è reso protagonista di un gesto eroico nei confronti di Ozan. Il cognato infatti stava rischiando la vita e lui lo ha salvato mettendo in pericolo la sua.

Tradimento, anticipazioni 27 giugno 2025: Kahraman in terapia intensiva, quando torna in onda la soap dopo lo stop

Un carico di terra in cantiere ha sepolto Kahraman, anche Oylum ha assistito alla tragica scena. Nella puntata di oggi l’uomo verrà portato subito in ospedale. Nel frattempo arriveranno i risultati del test del DNA, l’esito lascerà Guzide e Tarik senza parole, scopriranno infatti che Dundar è il figlio biologico che stavano cercando da quando hanno scoperto che Oylum non è la loro vera figlia perché ci fu uno scambio in ospedale.

Le anticipazioni di Tradimento rivelano poi che Ipek starà molto male a causa della rottura con Oltan, Neva però cercherà di farla sentire meglio. In ospedale Kahraman è stato sottoposto ad un intervento, durante il quale gli hanno asportato la milza, verrà poi portato in terapia intensiva dove dovrà stare sotto osservazione. Ma quanto dovranno aspettare i telespettatori per scoprire quali saranno le prossime vicende? Al momento non è stata ancora annunciata una data certa, sappiamo però che dopo lo stop la soap opera turca tornerà in onda su Canale 5 da settembre.

