Ancor una volta il Governo cambia il Decreto e le norme sui figli a carico per gli over 30. Sono promessi nuovi benefit fiscali.

Per i figli a carico e over 30 cambiano alcune regole fiscali. Nello specifico l’INPS riconosce alcuni benefit anche nei casi in cui non ci sia convivenza, ma diventa indispensabile comprovare un forte legame con il contribuente.

Con quest’ultima novità siamo giunti alla terza modifica del Decreto Attuativo per Ires e Irpef, e ora il Governo Meloni ritocca la precedente normativa (accettata dall’esecutivo) facendo in modo che la categoria di familiari a cui si sono tagliati i benefici fiscali potranno comunque trarre dei vantaggi.

Figli a carico over 30? La nuova norma…

La precedente e odierna normativa non ammette come figli a carico gli over 30 o coloro che sono nati al di fuori di un matrimonio, la prole del coniuge defunto e i fratelli e/o le sorelle pur conviventi nello stesso nucleo.

Tuttavia, con la rivisitazione all’articolo numero 12 del TUIR, vengono poste delle eccezioni al fine di garantire dei benefici fiscali impattanti e spettanti ai familiari i cui ruoli sono descritti nella Legge numero 433 e appartenente al codice civile.

In breve si fa riferimento ai figli del coniuge oramai defunto, alla prole nata fuori dal matrimonio tra i due contribuenti, i figli affidati e adottivi, e tutti coloro che pur convivendo con il contribuente ricevono dei contributi per gli alimenti (a patto che non siano stati assegnati dalla Legge).

I vantaggi promessi nella normativa

L’emendamento in poche parole, considererebbe “a carico” i familiari definibili come “discendenti prossimi“. Giusto per fare un esempio: si potrebbero considerar tali i genitori (qualora mancassero i figli), e seguiti con la stessa logica da sorelle, fratelli, nuore, generi e suoceri.

Secondo il Consiglio dei Ministri a loro verrebbero garantiti dei vantaggi fiscali spaziando dalla sanità agli studi, a patto di mantenere i limiti reddituali contenuti nel recente Decreto: 4.000€ annui se il reddito proviene da un figlio “a carico” di età massima pari a 24.

Maurizio Leo, ovvero viceministro dell’Economia, si è detto fiero di questo ennesimo passo in avanti, che completerebbe l’evoluzione della riforma fiscale rendendola più in linea con gli obiettivi futuri e in competizione – ben presto – a livello mondiale.