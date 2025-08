Franco Califano, l’epitaffio sulla tomba è un inno alla vita: “Non escludo il ritorno”, la scritta che emoziona i fan e il significato.

Tomba di Franco Califano, l’epitaffio

Franco Califano è morto nella primavera dl 2013, più precisamente il 30 marzo e quel giorno il mondo della musica ha perso un artista importantissimo. Da diverso tempo il cantante aveva confessato di avere alcuni problemi, a partire da quelli economici fino alla malattia che lo ha portato via. Ma per lui la morte non aveva nulla a che fare con la parola fine, anzi, Franco Califano ha voluto lasciare un segno particolare sulla sua tomba, con una frase che mostra tutta la sua voglia di vivere.

Ma cosa c’è scritto sulla tomba di Franco Califano? “Non escludo il ritorno”, così si legge sotto la sua fotografia nel cimitero di Ardea in provincia di Roma, dove è stato seppellito qui grazie al denaro raccolto da alcuni dei suoi amici più stretti, dato che lui aveva scelto proprio questo comune per riposare in pace. L’epitaffio corrisponde anche al titolo di un film di Daniele Cavagna, pellicola dedicata proprio allo stesso Franco Califano uscita un anno dopo la sua morte, nel 2014. La sua carriera, ricca di successi ed esperienze incredibili, ha portato il Califfo a ‘vivere per sempre’ nel cuore di tutti quelli che lo hanno amato e ascoltato.

Franco Califano, una vita di successi ed eccessi

Franco Califano ha scritto numerosissimi brani (più di mille), ma ha anche collaborato con tanti artisti come Peppino Di Capri, Mia Martini. Di quest’ultima fu l’autore di Minuetto, canzone straziante che ha fatto la storia della musica. I suoi successi, invece, vengono riprodotti ancora oggi e sono “Un tempo piccolo”, la celebre “Tutto il resto è noia“, “Ti perdo“, “Fijo mio” e tantissimi altri.

Purtroppo, nel corso della sua vita Franco Califano ha scritto una pagina buia, entrando ad un certo punto nel tunnel della droga, ingolosito dai night club e dalla vita notturna. Ecco una parte del testo di “Non escludo il ritorno”, frase che compare sulla sua tomba proprio sulla sua immagine dipinta: “Ora sento che quel sentimento nel tempo non si è spento, nel cuore mio è diventato più profondo.

questo è il motivo per cui ti ho chiamato. È l’istinto… Per dirti non sono stanco è stato un errore pensarlo, ma ora lo ammetto, anche se sono lontano non escludo il ritorno, non escludo il ritorno...”.

