Cosa è successo a Marco Cucolo?/”Quattro anni chiuso in casa…”,la confidenza choc

Marco Cucolo e la confidenza choc: “Chiuso in casa…”

E’ tempo di confidenze per Marco Cucolo. Il naufrago dell’Isola dei Famosi ha trovato una porta aperta in Mercedesz Henger sbarcata da poche settimane. Marco è rimasto molto dispiaciuto per la nomination di Roger Balduino e ha cercato di confrontarsi con lui per un chiarimento. Dopo aver parlato con il modello, il fidanzato di Lory Del Santo si è sfogato con Mercedesz Henger e le ha riportato le parole di Roger. In particolare, a colpire Marco è stata la posizione di Roger, quest’ultimo sostiene non ci siano due gruppi ma uno solo. Durante la chiacchierata con Mercedesz, Marco ha rivelato di essere stato chiuso in casa per 4 anni, uscendo al massimo due volte a settimana, ma non ha spiegato il motivo.

Sui social è subito partito un tam tam perché in molti si sono chiesti come mai Marco Cucolo fosse rimasto chiuso in casa per quattro settimane. “4 anni chiuso in casa? Cosa è successo a Marco?” ha chiesto un utente, rimasto colpito dalle sue parole, “Cucolo sta parlando più in questi giorni che in tutta la sua intera permanenza” ha notato un altro spettatore. “Altro che Alessandro” Il vero puro, sincero e trasparente dell’isola è Marco” ha scritto un altro utente. “Forza Marco Cucolo! Devi sbatterli fuori tutti!” ha scritto un altro utente, sperando che il fidanzato di Lory superi la nomination. Marco Cucolo ha anche confessato di aver discusso con Lory Del Santo prima della partenza per l’Isola dei Famosi in quanto a lui non andava.

Arrivati alla sedicesima puntata, Marco Cucolo ancora tenta di accaparrarsi un posto tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi, ma senza successo. Il compagno di Lory del Santo, infatti, sin dall’inizio della puntata, è costretto ad affrontare una nomination con Lory, Edoardo Tavassi e Maria Laura, nomination che -però- lo vedrà amaramente sconfitto con un sonoro 12% sulla percentuale di salvezza. Ciò che appare chiaro dal risultato di questa nomination è la sostanziale ambivalenza di questo personaggio: timido, inespresso, di sicuro non tra i preferiti ma che lascia comunque un buon margine di riflessione anche rispetto ad una Lory del Santo che la scampa per un insignificante -quanto sostanziale- 13%. I due, al termine della nomination, suggellano con due baci questa eliminazione temporanea, di cui uno tra i più attesi di questa edizione: il bacio di Giuda destinato, stavolta, ad un ormai onnipresente Roger Balduino. “Sento spesso ripetere che questo è un gioco” – dice, nel suo tono timido – “ma anche nel gioco esiste la lealtà e lui non ne ha”, chiosa profetico, lasciando temporaneamente Playa Palapa.

Al termine del quadro, Nicola Savino non può fare a meno di notare come i due non si siano salutati all’insegna del fair play ma, anzi, si siano costantemente evitati lungo tutto il tempo a disposizione. Di Marco Cucolo, infine, si perdono nuovamente le tracce: verrà ritrovato solamente in seguito quando, al termine della puntata, verrà fatto ricongiungere con i restanti naufraghi in Playa Sgamada che attendono un nuovo compagno di avventure dopo l’uscita della Maddaloni: Clemente Russo, Licia Nunez, Estefania Bernal e Fabrizia Santarelli. Anche qui, dopo un accorato incontro televisivo tra Marco e sua sorella Claudia, non si può comunque fare a meno di notare i tratti di un ragazzo gentile, disponibile, e non inserito in quelle dinamiche di gruppo che caratterizzano quest’isola. Resta, in ogni caso, al pubblico l’ardua sentenza circa la sua permanenza nel reality di casa Mediaset.











