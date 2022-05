Cosa è successo al viso di Carmen di Pietro?/ “Zigomi più gonfi”, l’accusa choc

Carmen Di Pietro e le accuse choc: “E’ stata riempita come un maialino…”

Carmen Di Pietro sta attirando simpatie ma anche critiche all’Isola dei Famosi. In queste ore la naufraga sta suscitando altre polemiche sui social per via dei ritocchini evidenti, che la mancanza di make up ha reso alquanto evidenti. In più i telespettatori hanno puntato il dito contro gli autori accusandoli di favorirla: a lei si concede sempre come ricompensa la possibilità di mangiare. Sul web è stato insinuato il dubbio che a lei sarebbero concessi dei ritocchi direttamente sull’Isola dei Famosi. Il sospetto dei ritocchi estetici su Carmen Di Pietro direttamente sul suolo honduregno una volta reso noto, ha preso piede in rete aprendo la strada alla discussione. Molti utenti hanno così passato allo scanner la naufraga notando alcuni indizi sospetti su occhi e labbra.

Carmen Di Pietro, lite con Gennaro Auletto/ "Se sei intelligente, la nomination..."

A quanto pare la Di Pietro è disposta a rimanere a lungo a stecchetto, ma non può proprio rinunciare ai periodici restyling che concede al suo viso per questo avrebbe fatto la richiesta di avere a disposizione un chirurgo estetico. A scatenare la bufera mediatica è stata, sui social, il chirurgo Dvora Ancona, volto noto dei salotti di Barbara D’Urso. La Ancona ha scoperto dei retroscena sorprendenti svelando dettagli: “Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. Abbiamo capito che all’Isola vanno anche i medici estetici. In sette giorni Carmen è cambiata: zigomi più gonfi, botulino appena fatto”. Dalla produzione per il momento non è arrivata nessuna conferma ma neanche una smentita.

Carmen Di Pietro, favorita dagli autori dell'Isola dei Famosi?/ Ira del web "Mangia sempre prima delle prove"

Carmen Di Pietro favorita dalla produzione? Sui social il dubbio che…

Carmen Di Pietro ha preso parte alla nuova edizione dell’isola dei famosi: la famosa showgirl, infatti, ha da subito conquistato il pubblico da casa con i suoi atteggiamenti particolari e, soprattutto, esternando in maniera decisamente sopra le righe la gelosia che prova nei confronti del figlio, Alessandro Iannoni. Quest’ultimo, infatti, ha deciso di cominciare una nuova avventura sulla celebre isola honduregna in compagnia proprio della madre, che non smette di controllarlo e di dare uno sguardo decisamente critico a tutte le ragazze che provano ad avvicinarsi a suo figlio. Sebbene ultimamente il ragazzo abbia deciso di allontanarsi dalla madre e di diventare più indipendente, Carmen Di Pietro non smette in ogni caso di controllare suo figlio, ponendo sempre una particolare attenzione su tutte quelle che possono essere le sue eventuali frequentazioni. Ultimamente, però, Carmen Di Pietro sembra essere al centro di varie polemiche, nate soprattutto dopo una particolare prova affrontata da tutti i naufraghi come stabilito dalla produzione. Tale prova consisteva, sostanzialmente, nello stare appesi ad un palo per il maggior tempo possibile: tale sfida è stata vinta effettivamente da Carmen Di Pietro, la quale però pare avesse mangiato dei churros carichi di cioccolato che sicuramente le hanno dato una carica energetica diversa, considerata l’alimentazione media dei naufraghi sull’isola.

Carmen Di Pietro, la sua ira sul "simbolo delle zozzerie"/ Distrugge la capanna di Alessandro e Maria Chiara

A parere dei telespettatori, dunque, la prova sarebbe stata falsata, e Carmen Di Pietro pare che venga particolarmente aiutata dalla produzione. Prima di molte prove, infatti, l’attrice si sarebbe rifocillata con varie pietanze, motivo per il quale il pubblico da casa teme che in realtà la famosa showgirl venga protetta dagli autori. Carmen Di Pietro non si è minimamente espressa riguardo queste congetture che muovono contro la sua persona, anche se risulta essere a questo punto innegabile il fatto che la showgirl sia l’unica a mangiare più di tutti. Mentre, infatti, gli altri naufraghi presentano una condizione fisica più deperita, Carmen Di Pietro è l’unica ad avere sempre il corpo perfettamente carico di energie, motivo per il quale i sospetti sul suo conto sono destinati ad aumentare sempre di più. Continua, dunque, la sua ascesa sull’isola più famosa d’Italia, tanto da essere nominata ancora una volta leader di squadra. Il web non ha digerito questa scelta, scagliandosi apertamente contro la veridicità delle prove che Carmen Di Pietro sta sostenendo insieme agli altri concorrenti, giudicandole forse pilotate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA