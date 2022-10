Cosa è successo tra Alberto De Pisis e Pamela Prati?/ Solo strategia?

Alberto De Pisis si confronta con Edoardo Donnamaria

Alberto De Pisis si confronta con Edoardo Donnamaria sul loro rapporto d’amicizia. Il loro rapporto nella casa del Grande Fratello vip ha fatto spesso discutere. Alberto più volte ha spiegato di provare attrazione per Edoardo, quest’ultimo però si limiterebbe solo a scherzare con lui. Nelle scorse ore i due però si sono aperti l’un l’altro e Edoardo ha detto: “Sei una persona molto speciale per certi versi nonostante tu abbia alcuni limiti”. Alberto De Pisis a quel punto ha provato a saperne di più chiedendo a Edoardo di quali limiti si trattasse e poi ha aggiunto: “L’intelligenza mi porta ad avere dei limiti”. Edoardo poi tocca il braccio di Alberto e gli sussurra: “Sono molto felice di averti conosciuto”. Alberto De Pisis lo guarda e gli risponde: “Anche io. Spero di non ricredermi mai di queste parole”.

Elenoire Ferruzzi choc contro Alberto De Pisis: "Ricch*one"/ Web indignato: "Schifo! Va squalificata"

Edoardo però lo rassicura: “Sono una persona abbastanza fedele quando provo qualcosa. Può capitare di sbagliare ma essendo una persona coerente dico quello che penso. Credo di non aver mai tradito un amico”. La vicinanza di Edoardo ad Alberto è sempre più sospetta. Qualche ora fa Edoardo giocherellando con un microfono ha detto: “Questa è una delle cose più intime che si possano fare qua dentro, scambiarsi il microfono” ha detto Edoardo, giocando con il microfono di Alberto. “A me basta” ha risposto De Pisis. “Alberto dovrebbe rimanere distaccato per un po’ di giorni e poi voglio vedere” ha scritto un utente su Twitter, convinto che Edoardo, appena Alberto prova ad allontanarsi, corre a cercarlo anche per futili motivi.

Alberto De Pisis rivelazione choc/ "Ho avuto un tumore e l'ho affrontato da solo"

Cosa è successo tra Alberto De Pisis e Pamela Prati?

Alberto De Pisis si è scontrato durante le nomination con Pamela Prati. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di mandare in nomination Pamela nel corso della scorsa puntata motivando poi il suo gesto: “Nomino Lady Prati. Perché le querelle in cucina sono sempre più frequenti. Che sia per gli yogurt o per una pasta particolare. Pamela ci tiene tantissimo all’alimentazione, io tanto quanto lei. E quindi oggi, per esempio, c’era una scatola intera di questa pasta e io sapevo benissimo che c’era ed era in un posto speciale, un nascondiglio condiviso da pochissimi”.

GF Vip, lite al veleno tra Pamela e Alberto/ "Io mi godo il successo, tu non lo so…"

Ma cosa è accaduto poi con Pamela Prati? Alberto De Pisis ha continuato il suo racconto: “Lei ha detto quindi che avrebbe dato un assaggio, una porzione. Anche perché domani si fa la spesa e questa pasta si riacquisterà. Lei tutta chic con la sua chioma in cucina a cucinare e io voglio cucinare come lei. Mettiamola così. Si tratta di un luogo condiviso da pochi. Perché non tutti lo sanno”. A quel punto tra loro c’è stato uno scontro acceso e lei l’ha preso in giro per la r moscia. Le parole di Alberto De Pisis non sono piaciute per nulla a Pamela Prati, che ha sbottato contro il ragazzo: “L’ha lasciata lì Giovanni Ciacci e lì è rimasta. Ammettilo”, ha detto sicura.











© RIPRODUZIONE RISERVATA