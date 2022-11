Cosa è successo tra Antonino e Oriana?/ Edoardo scopre la verità: “Figura di merd*”

Cosa è successo tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli?

Settimana scorsa, per almeno tre notti, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sono divertiti sotto le coperte. “Ieri notte con lei diciamo che ci siamo lasciati andare. Sì eravamo a letto e mi sono lasciato andare”, ha confessato l’ex fidanzato di Belen ad Antonella Fiordalisi. Oriana, invece, ha fatto capire a Sarah di essere andata oltre ai baci con Spinalnese. Ora, dopo le frasi dette a metà e le supposizioni dei telespettatori del Grande Fratello Vip 2022, è venuta fuori la verità sue quanto successo tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. A scoprire tutto è stato Edoardo Donnamaria, che ha fatto domande molto diretta alla Marzoli: “Ti sei lasciata davvero? Ma quindi è successo quello sotto le coperte? Quello intendo, il fatto completo. Ah si? Oddio e poi dopo ti ha mollata con la cosa della Ferrari e Porsche? Ma veramente? Come avete fatto, come si fa qui dentro? No ma veramente? Mamma mia ragazzi”.

Antonino choc su Oriana "voglio una Ferrari e tu sei una Porsche"/ È addio al GF Vip?

La reazione di Edoardo Donnamaria

Il volto di “Forum” è rimasto scioccato dalle rivelazione di Oriana Marzoli e ha aggiunto: “Però sei scema, Antonella non si sarebbe mai concessa se avesse avuto dubbi su di me. Antonella tu lo sapevi? E perché non me l’hai detto? Se Antonella non fosse stata sicura non sarebbe andata oltre e non va comunque anche adesso”. Dopo le rivelazioni di Oriana, Edoardo ha commentato quanto appena scoperto con Antonella Fiordelisi, prendendo le parti della bella spagnola: “Lo so che lui non è sicuro, ma non si fa così. Lasciamo perdere non mi far parlare di questa cosa. Sì vabbè la figlia, sì certo. Ma poi qui fa una figura di M se esce tutto, è un casino se esce. Meglio che non ne parlo di questa cosa, perché ne parlerei solo male fidati”. Secondo Edoardo quindi la mancanza della figlia è solo una scusa usata da Antonino per uscire pulito dalla situazione. Antonella, invece, ha giustificato Antonino Spinalbese: “Alla fine lui ha fatto bene, se non è sicuro”.

