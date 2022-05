Cosa è successo tra Estefania Bernal e Roger Balduino?/ Sui social il dubbio che…

Estefania Bernal molla Roger Balduino: “Ha deluso me e…”

Estefania Bernal è rimasta delusa dal comportamento di Roger Balduino. L’argentina dell’Isola dei Famosi ha iniziato a vedere con occhi diversi il modello dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni su Beatriz. Estefania in quel momento aveva detto che secondo lei Roger era ancora confuso e che probabilmente la sua storia con Beatriz non era del tutto finita. Estefania non le ha mandate a dire e si è sfogata: “Io ero veramente presa. Per fortuna che non ero innamorata, perché dopo tutto questo immaginati… (…) Io l’ho sempre detto, sono sempre stata sincera. (…) Ma io veramente avevo questa voglia forse di conoscerlo fuori, di andare avanti. Per me la parola e la lealtà sono cose sacre. E’ vero può essere un giocatore, ma sporco come uomo, zero! Mi ha deluso tantissimo. Non è stato leale con il gruppo. Dopo questa vaff****l*”.

Estefania Bernal si è confidata con Laura Maddaloni in merito al triangolo con Beatriz e le ha detto di esserci rimasta male: “Ci sono rimasta male per tutta la situazione. Sono inca**ata nera. Ma poi il messaggio che mi ha mandato. Tutte le cose che mi hai raccontato te. Tutta la figura che ha fatto con Beatriz. Io in mezzo. Ha fregato lei. Pure ha deluso lei, ha ferito lei. Ha ferito due donne perché io ho voluto credere in lui“. Laura Maddaloni non ha spento il fuoco ma anzi l’ha alimentato ancora di più definendo Roger Balduino uno stratega: “Sia tu che Bea siete due donne eccezionali, che non avete litigato per lui. Se c’è uno che ha fatto strategia è lui”. Sui social però la reazione di Estefania non è passata inosservata e sono in molti a pensare che la ragazza stia recitando un copione. Cosa succederà nella puntata di questa sera quando Roger verrà messo al corrente della decisione di Estefania?

Cosa è successo tra Estefania Bernal e Roger Balduino?

Nelle ultime settimane ci sono stati tanti colpi di scena e nuovi ingressi all’Isola dei Famosi, come quello di Baetriz, l’ex di Roger, entrata in scena per riconquistarlo. Ma dopo la sfida a distanza con l’ex di Roger, Estefania Bernal è stata scelta dal modello per iniziare una vera relazione anche una volta terminata l’Isola dei Famosi. Questo confronto ha fatto chiarezza sui sentimenti provati da entrambi, ma non si hanno ancora notizie sul futuro di questa relazione. I due ora sono separati, anche se Roger ha cercato in tutti i modi di mettersi in contatto con la bella Estefania, anche inviandole un biglietto. La bella argentina ha fatto perdere la testa a tutti in Italia, ciò che è emerso nei video dall’Honduras non è passato inosservato.

Nell’ultima puntata Estefania Bernal è stata eliminata dalla Palapa e ha dovuto sbarcare nell’altra spiaggia per volere del pubblico a casa. Estafania prima di salpare sull’altra isola ha dato il consueto bacio di Giuda a Nicolas, a causa della sua nomination. I due avevano stretto una forte amicizia, ma sono emerse anche le strategie personali per poter vincere questa edizione del 2022. La ragazza sembra avere dei dubbi nei confronti di Roger con il quale ha una relazione ancora aperta a tutte le eventualità. Questi dubbi, sorti nel momento del confronto, sono nati da informazioni che non sono piaciute alla modella. Le parole di Laura sulle strategie portate avanti da Roger hanno infastidito Estefania Bernal che non ha apprezzato questa doppia personalità per poter arrivare alla finale. In questi momenti di lontananza è difficile essere lucidi, ma vedremo nelle prossime settimane come Estefania reagirà.











