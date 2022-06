Cosa è successo tra Gennaro Auletto e Mercedesz Henger?/ “Mi sarei aspettata…”

Gennaro Auletto si scontra con Mercedesz Henger: “Mi aspettavo che…”

Gennaro Auletto si chiarisce con Mercedesz Henger. Il naufrago dell’Isola dei Famosi è stato al centro di uno scontro con Luca Daffrè nelle scorse ore. Gennaro chiede a Mercedesz se si sia impressionata e lei risponde: “Ci sono rimasta male”. La ragazza però non comprende il motivo per il quale Gennaro le abbia chiesto se si sia impressionata e chiede lumi in merito. Gennaro Auletto chiarisce: “Da parte mia non c’era nessuna titubanza”. Mercedesz Henger cerca di zittire Gennaro che continua a parlare sopra: “Voglio solo spiegarti. Non sono tipo da dire che sono l’unica donna però non mi pensate e ogni volta mi lasciate tanto caffè”. Mercedesz fa un gesto con le mani indicando la quantità irrisoria di caffè che Gennaro Auletto e uca Daffrè le avrebbero lasciato. Gennaro Auletto cerca di giustificarsi: “Il caffè l’aveva fatto Luca e quando lo ha versato me ne sono accorto”.

Mercedesz però non ci crede e sbotta: “Sono stata io a doverti chiedere di darmi un po’ del tuo. Senza che lo chiedessi, mi sarei aspettata che tu facessi il gesto e me ne dessi un pochino”. Gennaro Auletto si scusa affermando poi di non averci pensato: “Non l’ho fatto con malizia. Ci rimango male se pensi questo”. Mercedesz Henger chiarisce di aver preferito dirlo con onestà piuttosto che tenersi le cose dentro. La discussione è poi terminata con un lungo abbraccio.

Gennaro Auletto nomina Estefania Bernal, la polemica

Mettersi in mostra, in positivo o in negativo, è necessario all’interno de L’isola dei famosi al fine di orientare il giudizio del pubblico e ottenere una determinata preferenza. Tale necessità non sembra aver avuto un grande impatto nel percorso all’interno del reality di Gennaro Auletto. Nonostante sia ad un passo dalla finale non ha di certo brillato all’interno di questa edizione. Nel corso della 22esima puntata del programma, trasmessa lo scorso lunedì, Auletto è sembrato decisamente sottotono, in particolare nel corso della prova della settimana dove tra i suoi compagni di team è stato quasi il meno collaborativo. Non sono da annoverare momenti particolari che lo hanno visto protagonista nel corso della serata, se non quello della nomination.

Gennaro Auletto ha infatti scelto di fare il nome di Estefania; per quanto molti in studio siano rimasti perplessi in riferimento alla scelta, l’uomo ha giustificato la preferenza affermando di aver riscoperto una donna particolarmente incoerente rispetto alle scorse settimane e a come l’aveva conosciuta. Nel momento di conoscere l’esito delle nomination, con poca sorpresa Gennaro si è ritrovato proprio tra i 4 candidati all’eliminazione nella prossima puntata. Come si evince dalla premessa, il cammino di Gennaro non è stato tra i più allettanti. Anche suoi social si sprecano i commenti negativi in riferimento alle poche possibilità giocate per cercare di risultare più in evidenza rispetto alle attese. Nella prossima puntata Auletto rischia di abbandonare seriamente il programma quando siamo ormai ad un passo dalla finale.

