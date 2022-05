Cosa è successo tra Marco Cucolo e Roger Balduino?/ “Avevo capito che…”

Marco Cucolo vs Roger Balduino: “Mi ha detto che sono cambiato ma…”

Marco Cucolo si è confidato con Blind in merito allo scontro avvenuto con Roger Balduino all’Isola dei Famosi. Le recenti mosse di Roger hanno provocato malcontento in Marco che ha palesato l’amarezza per la nomination ricevuta. Nelle scorse ore i due hanno avuto un faccia a faccia, con Cucolo che ha palesato la sua amarezza: “Volevo chiarire questa cosa: quando tu hai votato Lory mi sono sentito due volte tradito, come amico e come gruppo. Perché questa cosa ha spezzato il gruppo. Mi hai detto che mi sono comportato male“. L’amarezza di Marco Cucolo si è riversata anche durante un Confessionale, nel corso del quale ha spiegato davanti alle telecamere: “Mi ha ferito di più il fatto che ha tradito la nostra amicizia e a maggior ragione il nostro gruppo“. Nelle scorse ore, Marco si è confrontato con Blind che ha voluto sapere di più su questo scontro. Marco gli ha detto: “Roger mi ha detto che io sono cambiato e che il mio comportamento non è quello di prima”. Blind replica: “E tu che gli hai risposto?”.

Marco Cucolo ha detto a Blind che ciò che ha notato Roger non corrisponde a verità e per sincerarsi chiede conferma anche a Blind: “Tu mi hai visto cambiato?”. Blind risponde in modo negativo e poi chiarisce: “Io manco ci sono stato”. Marco Cucolo ribadisce di non sentirsi affatto cambiato: “Io sono sempre stato così. Non mi frega del fatto di essere andato in nomination. Avevo capito che lo avrebbe fatto ma la cosa che mi ha infastidito è quanto ha detto che sono cambiato”. Blind conclude: “Ognuno ha le sue ragioni”.

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena e divertimento, ma alla fine Marco Cucolo e anche la sua compagna Lory del Santo sono finiti in nomination criticati per il loro comportamento da parte dei compagni. La nomination di Marco ha destato molto stupore in quanto è stata concordata da parte di Guenda e Roger, i leader della puntata. Anche in studio Vladimir Luxuria appare visibilmente sorpresa dalla scelta del modello, che improvvisamente dopo aver mangiato con Marco, decide di nominarlo. Durante il suo percorso all’isola Marco Cucolo è stato vittima di tanti pregiudizi, come lui stesso ha affermato, dimostrando di essere maturo e realmente innamorato di Lory, anche se molti lo accusavano di stare con lei per interesse personale. Il ragazzo ha spesso cercato di rimanere neutrale nel momento in cui sono sorte delle dispute all’interno del gruppo, ma questo fa parte di determinate strategie? I fan si divertono a commentare in maniera ironica i suoi atteggiamenti a volte troppo pacati nei confronti dei suoi compagni.

Lory nelle ultime settimane è tornata al suo fianco, dunque Marco ha dovuto ritrovare l’equilibrio di una volta per poter terminare questa edizione da vero vincitore. La sua presenza, come il pubblico a casa ha potuto notare in queste settimane, ha una forte influenza su Marco, che spesso si è dimostrato troppo accondiscendente. Il ragazzo è infatti vittima di battute sulla sua dipendenza da Lory e sulla sua mancanza di personalità da parte degli altri naufraghi. Marco ha anche deciso di farle una sorpresa a Playa Sgamada per dimostrarle tutto il suo amore, dimostrando tutta la loro tenerezza al grande pubblico. Il ritorno di Lory restituirà un poco di energia e vitalità anche a Marco, che riuscirà sicuramente a rientrare nelle dinamiche di gruppo. Nel frattempo potremo seguire le mosse della coppia grazie alle dirette dall’Honduras e nelle puntate in prima serata per poter conoscere anche il risultato del televoto. I fan amano Marco, ma faranno in modo che possa continuare la sua avventura sull’isola? Lo scopriremo presto!











