Marco Mottola, dopo l'annullamento della sentenza di assoluzione la nuova udienza, cosa fa oggi e cosa potrebbe cambiare con il prossimo appello

Marco Mottola, figlio del maresciallo dei carabinieri di Arce, è il principale indagato per l’omicidio di Serena Mollicone, la 18enne uccisa e poi ritrovata in un boschetto nel 2001 che ancora oggi non riesce ad ottenere giustizia nonostante i vari processi. Fin dalle prime fasi dell’inchiesta, il ragazzo, che era stato visto proprio nelle ultime ore di vita litigare con la vittima, è risultato coinvolto nel caso, sia per i diversi indizi trovati, che per varie testimonianze.

Nonostante le prove e gli interrogatori però si è sempre dichiarato innocente, così come gli altri membri della famiglia, sottolineando varie volte durante le interviste di aver detto sempre tutta la verità e di vivere un incubo senza fine a causa dei continui rinvii e procedimenti giudiziari che ancora non sono finiti.

Dopo l’ultima sentenza, che aveva stabilito l’assoluzione per tutti, è infatti arrivato un nuovo annullamento ed ora è atteso un appello bis per il prossimo 22 ottobre. Questo complicato iter non ha però impedito a Mottola, oggi 42enne di costruirsi comunque una nuova vita, cercando di vivere la quotidianità anche con tutte le accuse a carico condivise da gran parte dell’opinione pubblica.

Marco Mottola, annullata assoluzione, nuova udienza d’appello per l’omicidio di Serena Mollicone

Oggi Marco Mottola ha una attività commerciale in Molise, nella località di Venafro. Nel 2001, quando era ancora 19enne, inizia il suo coinvolgimento nel caso di Serena Mollicone, un’inchiesta giudiziaria che non sembra essere ancora finita vista l’ultima sentenza di assoluzione annullata. Il processo dunque si terrà di nuovo in appello bis il prossimo 22 ottobre. L’imputato, che è accusato di omicidio volontario insieme al padre Franco e alla madre Annamaria, continuerà a dichiararsi innocente, come ha sempre fatto nel corso degli anni, sostenendo la propria versione di estraneità nel delitto e affermando che con la vittima non c’erano rapporti stretti.

Una svolta però potrebbe arrivare dalla rivalutazione di alcune testimonianze chiave, come quella di Santino Tuzi, il brigadiere morto suicida in circostanze misteriose, dopo che aveva chiesto di essere interrogato perchè voleva rivelare alcuni dettagli importanti su quanto accaduto nella caserma di Arce.