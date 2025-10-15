Zlatan Ibrahimovic ospite a This Is Me: cosa fa oggi dopo l'addio al calcio? Il suo nuovo ruolo come Senior Advisor del Milan

Sono passati ormai due anni da quando Zlatan Ibrahimovic ha detto addio al calcio. Precisamente, nel 2023, ha chiuso un capitolo lungo e straordinario che l’ha visto protagonista in Italia e nel mondo per oltre tre decenni. Dopo l’ultima partita con il Milan, molti si sono chiesti cosa avrebbe fatto “Ibra” lontano dai campi. Ebbene, da quell’ultima partita, Zlatan non si è ritirato dalla scena, bensì ha solo cambiato ruolo. A partire da dicembre 2023, infatti, è diventato Senior Advisor del Milan sotto la nuova proprietà americana di RedBird Capital Partners, lavorando a stretto contatto con il proprietario Gerry Cardinale.

Sebbene non sia un dirigente ufficiale, la sua influenza sul club è evidente. A tal proposito, ha partecipato a scelte importanti per la squadra, dalla gestione della rosa all’organizzazione interna, diventando un vero punto di riferimento per le decisioni strategiche. Insomma, a distanza di più di due anni, il suo legame con il Milan resta forte anche fuori dal campo.

Zlatan Ibrahimovic: la sua vita dopo l’addio al calcio

Oltre al ruolo dirigenziale, Zlatan Ibrahimovic ha continuato a essere un protagonista nel mondo del calcio europeo. Nel 2025 ha ricevuto il prestigioso UEFA President’s Award, un riconoscimento che celebra il contributo eccezionale al calcio e la sua influenza nella storia dello sport. Dopodiché, i suoi figli Maximilian e Vincent, giocano nelle giovanili del Milan e hanno deciso di cambiare il cognome da Seger a Ibrahimović, così da portare avanti il suo nome. Inoltre, Zlatan partecipa occasionalmente anche a programmi di spettacolo, come accaduto con il Festival di Sanremo o con Amici.