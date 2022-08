Cosa fare a Ferragosto, il consiglio dei Vip/ Mare e relax: Elisa Isoardi, d’Urso e…

Cosa fare a Ferragosto? Barbara d’Urso ed Elisa Isoardi: come lo trascorrono

Cosa fare nel giorno di Ferragosto? Se ancora non avete deciso come trascorrere la giornata di festa del 15 agosto 2022 e che per qualcuno segna anche il finale delle ferie estive, qualche consiglio potrebbe giungere proprio dai Vip, che in questi giorni stanno ricaricando le energie in vista della ripartenza. Basta dare uno sguardo sui social per rendersi subito conto di come stiano trascorrendo la giornata di Ferragosto i volti noti del mondo dello spettacolo, a partire dalla conduttrice Barbara d’Urso, che da giorni regala ai suoi follower scorci della sua estate, tra piscina, sole, amici e natura. Dopo una serata folle con gli amici, la giornata è partita in totale relax, con colazione all’aperto. Come proseguirà? Lo scopriremo attraverso le sue Instagram Stories!

Elisa Isoardi sta trascorrendo il suo Ferragosto nella pineta di Fregene, un posto magico per chi ha voglia di riconciliarsi con la natura e trascorrere una bella e rilassante giornata nei luoghi dove avvennero i principali ciak del maestro Fellini. Tra sole, silenzio e aria fresca.

Cosa fare a Ferragosto? Da Adriana Volpe a Manila Nazzaro: i consigli

Nella giornata di ieri Adriana Volpe è arrivata nella calda e splendida Sicilia dove ha potuto riabbracciare l’amico Giovanni Ciacci. Già ieri la conduttrice ne approfittava per augurare “Buon Ferragosto” dall’isola, tra splendide riprese del mare e fuochi d’artificio a notte fonda. Cosa farà invece oggi, a Ferragosto? Ancora non ci è dato sapere ma alla luce della serata trascorsa ieri potrebbe anche lei concedersi un giorno di assoluto relax, tra mare e sole.

Cosa fare a Ferragosto? Manila Nazzaro a La Gazzetta del Mezzogiorno ha raccontato: “Una giornata che passerò in semplicità e tranquillità con i miei figli, il mio compagno Lorenzo (Amoruso, ex calciatore del Bari, ndr) e amici”. Per l’ex Miss Italia ed ex concorrente del GF Vip, dunque, sarà una giornata di “Sole, mare, frutta e relax. Sono vicino a Gallipoli, a Torre San Giovanni, è il terzo anno che veniamo qui. Peccato che le vacanze durino solo una settimana. Il 20 dovrò tornare a Roma, col magone e al caldo della Capitale”.

