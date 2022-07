Cosa fare dopo attacco nucleare: guida diffusa in Usa/ “Blindarsi in casa e lavarsi”

Una guida su cosa fare in caso di attacco nucleare è stata diffusa nelle scorse ore negli Usa, in particolare nella città di New York. La comunicazione ufficiale dei consigli su come comportarsi è arrivata dopo qualche settimana che i media di stato della Russia hanno affermato che Vladimir Putin potrebbe presto spazzare via la costa orientale del Paese con le sue armi atomiche. È anche per questo motivo che il Dipartimento per la gestione delle emergenze ha voluto illustrare i tre passaggi fondamentali per mettere al sicuro la popolazione.

Biden: “armi prima causa morte bimbi Usa”/ Ma sull’aborto spinge: “donne protestate”

Il primo step è quello di entrare in un luogo chiuso, il più possibile lontano dalle finestre. Un edificio qualsiasi, non una macchina o altro. Una volta dentro, è necessario blindarsi lì, chiudendo qualsiasi apertura. Se avete una cantina, quello è il luogo più sicuro. Viceversa, la zona più centrale del palazzo sarà quella ideale. Nel caso in cui si era fuori al momento dell’esplosione, sarà indispensabile togliere i vestiti, imbustarli e riporli lontano, poi lavarsi immediatamente. L’obiettivo è quello di eliminare dal corpo la polvere radioattiva.

OLTRE LA CRISI UCRAINA / Il Midterm Usa? Si decide prima in Israele

Cosa fare dopo attacco nucleare: guida diffusa in Usa. L’importanza dell’informazione

La guida su cosa fare dopo un attacco nucleare, diffusa negli Usa, oltre alle misure essenziali ed immediate per evitare di entrare a contatto con le radiazioni, sottolinea anche come sia importante rimanere costantemente aggiornati su ciò che sta accadendo. È in tal senso fondamentale informarsi tramite i canali ufficiali del Governo e i media affidabili. Attraverso Notify NYC, i cittadini di New York possono ricevere allarmi ufficiali e aggiornamenti. Il tutto da casa, dove la popolazione dovrà rimanere fino a indicazioni diverse. Uscire al di fuori delle proprie mura, infatti, non sarebbe in quel caso sicuro.

Perché verde è colore degli attivisti pro aborto/ Significato e origini del "simbolo"

Per adesso si tratta soltanto di prevenzione, ma essa è diventata indispensabile dopo le minacce ricevute dalla Russia. È necessario che la popolazione sappia come comportarsi nel caso in cui il peggio accadesse.











© RIPRODUZIONE RISERVATA