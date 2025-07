E’ tempo di estate e di mare, ma cosa fare se un bambino viene a contatto con una medusa? Consigli pratici per non peggiorare la situazione.

Siamo quasi nel pieno della stagione estiva e date le alte temperature del periodo non c’è piacere migliore che trovare sollievo in spiaggia, soprattutto per le famiglie. Al netto dei momenti di relax, divertimento e simili, tornano al centro dell’attenzione anche quelle circostanze da evitare e le possibili angherie riguardanti il mare, soprattutto in riferimento ai più piccoli.

Tuffarsi in acqua è il principale dei passatempi ma il rischio di vedersi rovinare la giornata da un imprevisto, come ad esempio il contatto con una medusa, non è poi così marginale. Ogni anno, proprio in questo periodo, la domanda più ricorrente è: cosa fare e cosa non fare dopo il contatto con una medusa?

Saper gestire gli effetti collaterali del contatto con una medusa soprattutto quando è un bambino ad essere sfiorato è fondamentale per quei genitori che, come giusto che sia, vogliono farsi trovare pronti in caso di necessità.

In tal senso tornano utili le indicazioni offerte da Elena Bozzola – pediatra e segretaria nazionale della Società Italia di Pediatria – a Vanity Fair che ha ampiamente spiegato come muoversi, quando si tratta di bambini, in seguito al contatto con una medusa.

Bambino a contatto con una medusa: cosa fare per limitare gli effetti collaterali

Con le dovute differenze al netto di casi eccezionali, considerando la tipologia di meduse che vivono nei nostri mari le conseguenze da contatto sono pressoché le medesime. Dal prurito all’arrossamento, sensazione di dolore e la formazione di un edema nella zona sfiorata: “Il tutto di solito si dissolve nel giro di 24-28 ore”, spiega la dottoressa Elena Bozzola.

Ovviamente nel caso di un bambino è necessario non solo mantenere la calma per tranquillizzare il piccolo ma essere anche a conoscenza di cosa fare in caso di contatto con una medusa al fine di evitare un peggioramento.

La reazione istintiva per un bambino dopo il contatto con una medusa sarà il pianto; spetta ai genitori mantenere invece la calma al fine di non peggiorare la situazione emotiva.

Successivamente è consigliato l’utilizzo di acqua di mare per sciacquare la zona sfiorata al fine di limitare la sensazione di bruciore e dolore. Inoltre, molto utile – come si legge nell’articolo di Vanity Fair – può essere l’utilizzo di un gel astringente al cloruro d’alluminio al fine di limitare anche la sensazione di prurito nella zona in questione.

La dott.ssa Bazzola precisa anche: “Se oltre allo spavento si presentano casi di sudorazione importante, disorientamento, difficoltà a respirare o parlare è necessario rivolgersi subito a un medico”.

Contatto con una medusa: ecco cosa non fare!

Appurata la metodica più utile, scopriamo anche cosa non fare in caso di contatto con una medusa ai danni di un bambino. Da escludere l’utilizzo di acqua dolce, alcol e ammoniaca; così come anche il succo di limone. Il loro utilizzo non genera sollievo e rischia di compromettere ulteriormente la zona sfiorata. Discorso simile per l’esposizione al sole; l’area di riferimento risulta infatti fotosensibile ed è dunque particolarmente consigliato e necessario l’utilizzo di una crema protettiva 50+.