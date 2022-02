Cosa ha detto Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip?/ Rischio squalifica, frase…

Cosa ha detto Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip 2021 al punto da fa spingere gli altri concorrenti ad una squalifica? Il web si è mobilitato per provare a capire cosa sia stato detto da Nathaly Caldonazzo, protagonista delle discussioni della maggior parte degli inquilini della casa di Cinecittà. Nella casa, Sophie Codegoni, parlando con Jessica Selassiè e Miriana Trevisan, ha affermato che una frase del genere sia da squalifica. La regia ha poi staccato inquadrando un’altra zona della casa e il pubblico è rimasto con il dubbio. Cosa ha detto, dunque, di così grave Nathaly Caldonazzo? La frase incriminata che è stata giudicata gravissima dagli altri concorrenti è stata pronunciata davvero?

Sul web non esistono video che confermino la pronuncia della frase incriminata da parte di Nathaly Caldonazzo. Per ora, infatti, ci sono solo delle ipotesi in base ai pochi elementi che gli utenti del web sono riusciti a raccogliere ascoltando attentamente le poche frasi pronunciate dagli altri concorrenti prima che la regia, intuendo l’argomento, staccasse i microfoni.

Nathaly Caldonazzo, l’ipotesi di Miriana Trevisan sulla frase incriminata

Sono due le ipotesi sulla frase che avrebbe detto Nathaly Caldonazzo: la prima è il presunto riferimento a Jessica Selassiè e alla sua famiglia. Ipotesi che sarebbe stata confermata, come svela il Vicolo delle News, da Clarissa Selassiè nel corso di una diretta Instagram. La seconda ipotesi, invece, si riferisce ad un indizio lanciato da Miriana Trevisan la quale, mentre si trovava in piscina con Jessica Selassiè e Sophie Codegoni avrebbe fatto un riferimento politico.

Cosa ha detto, dunque, Nathaly Caldonazzo? Alfonso Signorini affronterà l’argomento questa sera? Il conduttore svelerà la frase che ha scatenato la polemica sul web nonostante il contenuto sia ancora top secret? Lo scopriremo nel corso della quarantaquattresima puntata.

