Pier Silvio Berlusconi e il regalo a Orietta Berti

Pier Silvio Berlusconi, in occasione della Pasqua, ha deciso di omaggiare le persone che lavorano e hanno lavorato a Mediaset. Per coccolare gli artisti che hanno dato tanto a Mediaset, Pier Silvio ha deciso di donare dei presenti augurando Buona Pasqua alle loro famiglie. A svelare tutto è stata Orietta Berti che, molto social, ha deciso di ringraziare pubblicamente il figlio di Silvio Berlusconi svelando, così, anche la sua generosità. La Berti, sul proprio profilo Instagram dove pubblica diversi contenuti sia professionali che privati, ha condiviso un video mostrando il regalo ricevuto e rivolgendo delle dolci parole a Pier Silvio.

Nel video, sorridente, felice e orgogliosa di essere stata omaggiata da Pier Silvio Berlusconi, Orietta svela l’enorme regalo ricevuto, ma cosa avrà deciso di regalare l’amministratore delegato di Mediaset alla cantante?

Orietta Berti svela il regalo ricevuto da Pier Silvio Berlusconi

“La Pasqua sta arrivando”. Comincia così il messaggio che accompagna il video in cui Orietta Berti svela ai fan il regalo0 ricevuto da Pier Silvio Berlusconi. “Grazie di cuore al caro Pier Silvio Berlusconi e alla cara Silvia Toffanin per questo enorme uovo di pasqua. È una sorpresa bellissima e le mie nipotine sono già impazienti…non vedono l’ora che sia domenica per aprirlo. Grazie davvero sempre per l’affetto a Pier Silvio, a Silvia e a tutta la famiglia Mediaset”, dice la cantante nel video mostrando l’enorme uovo di cioccolato ricevuto.

“Vogliamo sapere che sorpresa trovate. Ci sto dentro pure io”, commenta ironicamente un fan della Berti. “E’ veramente enorme, le nipotine saranno impazienti per vedere la sorpresa che troveranno”, aggiunge una signora. E ancora: “Anch’io lo voglio così”, “Che gentiluomo, auguri Orietta”, “Che meraviglia!! Ma vogliamo vedere la sorpresa!! E comunque con tutta questa cioccolata potrai fare tantissimi dolci alle nipotine”.