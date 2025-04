Re Carlo ha fatto un regalo molto significativo a Camilla in occasione dei loro 20 anni di matrimonio. E tutti si sono commossi.

La storia d’amore tra Re Carlo d’Inghilterra e Camilla Parker Bowles ha catturato l’attenzione dei media e delle stampa fin dagli anni 80 del secolo scorso e non accenna minimamente a perdere il suo fascino. Dopotutto, del triangolo Carlo-Diana-Camilla, di cui si è lungamente (e forse troppo) parlato negli anni 90, si sa praticamente tutto. E ancora oggi c’è chi si dimostra solidale con l’indimenticata Diana, moglie tradita, e chi invece è convinto che, alla fine, l’amore abbia trionfato.

Quello che unisce Re Carlo e Camilla, in fondo, è un vero grande amore. I due sono sempre stati molto uniti, fin da giovanissimi. E se ci si sofferma un po’ a pensarci, la loro love story è del tutto simile a un vero dramma cinematografico a lieto fine: un amore lungo decenni, intramontabile, ma che ha dovuto superare mille insidie per trionfare. Entrambi in gioventù hanno sposato altre persone, ma non si sono mai dimenticati. Tanto che nel 2005 la coppia ha coronato finalmente il loro sogno unendosi in matrimonio.

Dal 2022 i due sono diventati Re e Regina d’Inghilterra e, nonostante l’età avanzata, sono sempre in giro per il mondo seguendo la loro scaletta di impegni internazionali davvero fittissima (che metterebbe a dura prova anche la più giovane coppia di eredi al trono Williame Kate). I due hanno da poco festeggiato i loro primi 25 anni di matrimonio, proprio in Italia, e Re Carlo ha fatto un dono clamoroso alla sua Camilla che ha lasciato tutti senza fiato.

Re Carlo e il (costosissimo) regalo di nozze alla sua Camilla

Stando a quanto trapelato online, Carlo avrebbe regalato alla sua adorata consorte una tenuta dal valore (clamoroso) di 3 milioni di sterline. La residenza in questione, Old Mill, si trova in una zona molto tranquilla tra le colline suggestive accanto al fiume Avon nel Wiltshire. Qui, stando a quanto dichiarato dallo stesso sovrano, Camilla potrà davvero rilassarsi evidendo vicino “scomodi” o “rumorosi”.

I tabloid britannici hanno dichiarato che Re Carlo ha praticamente strappato all’ultimo momento la residenza a un fondo immmobiliare, che l’avrebbe trasformata in una sede per eventi e matrimoni. Il che avrebbe esposto la Royal Family alla curiosità di molti estranei, dato che la residenza si trova molto vicino alla casa reale.

Ed ecco quindi che Re Carlo ha colto l’occasione per risolvere due “problemi” in uno: fare un regalo importante a Camilla per il loro anniversario e allo stesso tempo provvedere alla sicurezza della Famiglia.

Insomma, quel volpone di Re Carlo ha davvero preso due piccioni con una fava, riuscendo a far felice la sua amata moglie e al contempo proteggere i suoi possedimenti. Il luogo in cui si trova la residenza appena acquistata è di una bellezza unica e suggestiva, tanto che proprio qui sono state girate scene di film iconici come Orgoglio e Pregiudizio e Harry Potter.