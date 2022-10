COSA HA SCRITTO FRANCESCO TOTTI AD ANTONELLA FIORDELISI?/ “Chiesta amicizia dopo la separazione da Ilary e…”

Antonella Fiordelisi svela cosa le ha scritto Totti

Alfonso Signorini apre la nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022 ponendo ad Antonella Fiordelisi la fatidica domanda: Francesco Totti ti ha scritto? E cosa? Antonella conferma ciò che le è sfuggito qualche giorno fa in camera da letto: Totti le ha davvero scritto. “Mi scrisse solo Ciao e rimase solo la richiesta di amicizia su Instagram che mi aveva fatto. Io però l’ho vista troppo tardi”, ha raccontato lei in diretta.

Signorini ha quindi indagato sulle tempistiche di questa richiesta di amicizia e Antonella ha parlato di “un paio di mesi fa”, aggiungendo che “Si era già lasciato con Ilary”. “Credo che questa cosa, se è vera, farà arrabbiare Noemi Bocchi…” ha allora ammesso beffardo Signorini. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesco Totti ha davvero scritto ad Antonella Fiordelisi?

Antonella Fiordelisi si è resa protagonista di una dichiarazione inaspettata che in pochi minuti ha fatto il giro del web. La modella, durante una chiacchierata con Giaele De Donà ed Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip, si è lasciata sfuggire quello che è poi diventato un vero e proprio scoop. “Mi ha scritto Francesco Totti” sono state le parole di Antonella, che subito topo si è coperta la bocca come a far intendere di aver detto una cosa che non doveva essere detta.

Sono state soltanto queste le parole dette dalla Fiordelisi su Totti, anche perché, appena pronunciatele, la regia del Grande Fratello Vip ha censurato, spostando l’attenzione su altro e lasciando i tre ‘da soli’. Eppure l’affermazione di Antonella ha ora acceso la curiosità del popolo del web, che si pone ora alcune domande.

Cosa ha scritto Francesco Totti ad Antonella Fiordelisi? L’ipotesi

La prima domanda è: Antonella Fiordelisi ha fatto una battuta – visto quanto accaduto a Francesco Totti questa estate – o quanto ha dichiarato è verità? E, soprattutto, cosa avrebbe scritto l’ex calciatore alla gieffina? È chiaro che le proporzioni di questa indiscrezione sono notevoli vista la separazione di Totti e Ilary Blasi e tutto il gossip che si è sollevato sull’ex calciatore e la sua nuova compagna Noemi Bocchi.

Nel caso in cui Francesco Totti avesse realmente scritto ad Antonella Fiordelisi, il messaggio avrebbe potuto contenere dei complimenti alla modella, che già in passato ha ricevuto sui social avances da calciatori come Higuain (gossip che l’ha poi resa famosa). Di certo, in questo caso, si aprirebbe una nuova parentesi su Totti che farebbe parecchio discutere.

