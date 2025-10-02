Cosa lega Susanna ed Enrico ne La ricetta della felicità? Anticipazioni sulla fiction di Rai1, Lucia Mascino: "Finale con sorpresa"

Anticipazioni La ricetta della felicità, l’attrice Lucia Mascino: “Ecco com’è davvero Susanna”

Si fa sempre più intricato e complesso il mistero che aleggia intorno al personaggio interpretato da Flavio Parenti e dalle anticipazioni si scopre che nelle prossime puntate si capirà che cosa lega Susanna ed Enrico ne La ricetta della felicità. E l’attrice che impersona la locandiera, benzinaia, meccanica Lucia Mascino in alcune interviste riportate dal sito Amica.it ha tratteggiato meglio il suo personaggio e soprattutto ha lasciato intendere che ci sarà un colpo di scena importante nelle prossime puntate.

Prima di fornire della anticipazioni La ricetta della felicità, Lucia Mascino ha raccontato meglio il suo personaggio spiegando: «È fantastica! Susanna è un personaggio che ho sempre sognato di interpretare.” E subito dopo ha aggiunto: “Se questa serie fosse stata fatta in America Susanna avrebbe avuto il volto di Frances McDormand. Ero esaltatissima di poterla interpretare perché mi è piaciuto moltissimo l’insolito, anomalo contesto di questo luogo sospeso: benzinaio, meccanico, piadineria…”. Tuttavia nel passato della donna c’è qualcosa che la lega ad Enrico…



Cosa lega Susanna ed Enrico ne La ricetta della felicità? L’attrice finale a sorpresa

Le anticipazioni La ricetta della felicità svelano che nelle prossime puntate non mancheranno i colpi di scena. Rosa all’improvviso sparisce! Tutti si prodigano per cercarla, finché dalle telecamere scoprono che la suocera di Marta nella notte ha chiesto un passaggio per Milano a un camionista, dicendo che doveva incontrare suo figlio Enrico. Marta e Susanna partono: che sia vero? Enrico è tornato? Sulla via del ritorno da Milano, Susanna nota nella borsa di Marta un album fotografico. Una foto tra tutte la lascia senza fiato. E non è tutto, in una recente intervista Lucia Mascino ha rivelato: “A me piacciono molto i personaggi col doppio, con la sorpresa finale. Lei è tosta, dura, un po’ ruvida e poi ha il cuore dolce”. La domanda, per il momento, non trova una risposta e il mistero si infittisce: cosa lega Susanna ed Enrico ne La ricetta della felicità?