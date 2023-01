Cosa mi lasci di te/ Su Rai 1 il film con K.J.Apa

Cosa mi lasci di te, film di Rai 1 diretto da Andrew e Jon Erwin

Cosa mi lasci di te è un dramma sentimentale del 2020, che verrà trasmesso su Rai 1, mercoledì 18 gennaio, alle ore 21:25. Il film è diretto dai fratelli Andrew e Jon Erwin, con quest’ultimo che ha anche lavorato alla sceneggiatura insieme a Jon Gunn. Nel ruolo del protagonista c’è l’attore e musicista neozelandese KJ Apa, noto soprattutto per la serie Riverdale.

Nel cast è presente anche Britt Robertson, che aveva già lavorato al fianco di Apa nel film Qua la zampa! oltre a essersi guadagnata una discreta popolarità con la serie Life unexpected. Assieme a questi, la pellicola vede anche la partecipazione del pluripremiato attore Gary Sinise, noto per la sua interpretazione in Forrest Gump che gli è valsa diversi premi come migliore attore non protagonista.

Cosa mi lasci di te, la trama del film

La trama di Cosa mi lasci di te parla del cantante Jeremy Camp, e la relazione con la sua prima moglie Melissa. La storia tragica parte dal loro primo incontro, quando Jeremy va a sentire suonare un gruppo musicale (The Kry) e fa amicizia col cantante Jean-Luc. Assieme a lui c’è Melissa, della quale Jean-Luc è da tempo innamorato. Sarà però Jeremy a conquistarsi l’amore, ricambiato, della ragazza, e questo lo porterà a un litigio col suo nuovo amico. Mentre Jeremy era a casa dei suoi genitori per le vacanze natalizie, viene a sapere da Jean-Luc che Melissa stava molto male, e una volta raggiuntala in ospedale si scopre che è stata colpita da un cancro e che sarà costretta a subire un intervento. In ospedale, i due ribadiscono il loro amore reciproco e decidono di sposarsi.

La malattia di Melissa si fa sempre più grave, mentre Jeremy ha sempre più successo con la sua carriera musicale. Le sue canzoni parlano, soprattutto, della fede in dio: una fede che si rafforza con l’improvvisa guarigione di Melissa e il felice periodo che i due passano da sposati. Tempo dopo, però, lei si ammala nuovamente, e la fede di Jeremy inizia da qui a vacillare, finché alcune sorprese non lo riportano a credere ciecamente in Dio e a scrivere la canzone I still Believe (Credo ancora) che dà anche il titolo al film in lingua originale.











