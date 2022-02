Cosa mi lasci di te/ Su Rai 1 il film con Melissa Roxburgh

Cosa mi lasci di te, film di Rai 1 diretto da Andrew e Jon Erwin

Cosa mi lasci di te va in onda oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, a partire dalle 21.25 su Rai 1. La pellicola è del 2020 ed è distribuita da Notorious Pictures e prodotta da Kevin Downes Productions. La regia è di Andrew e Jon Erwin, entrambi hanno curato la regia anche di American Underdog, Una canzone per mio padre, Woodlawn, Mom’s Night Out, American Underdog.

Nel film Cosa mi lasci di te Andrew si è occupato del montaggio, mentre Jon della sceneggiatura. L’attore maschile principale è K.J. Apa: in 5 anni di carriera ha interpretato 5 film e 1 serie televisiva. La protagonista femminile è Britt Robertson: in 15 anni di carriera ha interpretato 13 pellicole e 5 serie televisive. Nel cast troviamo anche Melissa Roxburgh, Gary Sinise e Abigail Cowen.

Cosa mi lasci di te, la trama del film: la storia vera di Jeremy Camp

Cosa mi lasci di te racconta la storia vera del cantante Jeremy Camp interpretato da K.J.Apa, star indiscussa della musica cristiana moderna e contemporanea. Nel 1999 Jeremy assiste a un concerto di una band cristiana di origine canadese e conosce il cantante Jean che diventa suo amico. Quella sera incontra Melissa, conoscente di Jean che ama la ragazza ma non viene corrisposto. La coppia inizia a frequentarsi mettendo in crisi l’amicizia dei tre giovani, fino a quando Melissa si allontana da Jeremy che torna dalla sua famiglia.

Qualche giorno dopo il giovane riceve una telefonata da parte di Jean che gli dice che Melissa è malata e lo invita a tornare in California. Jeremy raggiunge Melissa in ospedale che lo informa di essere malata di cancro al fegato e di amarlo. Jeremy contraccambia il suo sentimento e chiede alla ragazza se vuole sposarlo, Melissa accetta. Durante questo periodo Jeremy inizia a comporre canzoni cristiane, intanto Melissa scopre di avere il cancro alle ovaie e di doversi operare con urgenza.

L’intervento viene però annullato perché il cancro è scomparso. Dopo sei mesi il male si ripresenta in maniera aggressiva, man mano che le condizioni peggiorano, Jeremy mette in discussione l’esistenza di Dio e comincia a perdere la fede. Melissa muore e il ragazzo decide di smettere di suonare, poi ritrova un lettera di Melissa che lo convince a riprendere la chitarra in mano. Due anni dopo conosce Adrienne che le dice come le sue canzoni sono riuscite a cambiarle la vita. Nei titoli di coda si apprende che Adrianne e Jeremy si sono sposati e hanno tre figli.

