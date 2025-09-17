Anticipazioni Buongiorno mamma 3, cosa nasconde davvero Agata? Trama della prima puntata in onda stasera: la famiglia di Guido Borghi si riunisce ma...

Buongiorno mamma 3: qual è il segreto di Agata?

Questa sera, mercoledì 17 settembre 2025, prende il via in prima serata su Canale 5 Buongiorno mamma 3, la terza stagione della fiction televisiva con Raoul Bova nei panni del protagonista Guido Borghi. Un family drama che nel corso degli anni ha appassionato il pubblico televisivo a suon di misteri, colpi di scena e trame fitte e coinvolgenti, alimentate da un pizzico di crime che lascia tutti con il fiato sospeso.

Anticipazioni Buongiorno mamma 3, puntata 24 settembre 2025/ L'assenza di Anna alimenta nuovi sospetti

Nella terza stagione, al debutto questa sera e come riportato sul sito di QuiMediaset, il pubblico ritroverà tra i protagonisti Agata, la zia acquisita della famiglia Borghi, inizialmente avvicinatasi a loro per scoprire la verità sulla misteriosa scomparsa della madre Maurizia avvenuta quindici anni fa.

Ma Agata è anche colei che detiene un segreto molto importante: ha infatti scoperto che il vero padre di Sole è Vincenzo Colaprico, grazie ad una bambolina trovata a casa sua. La protagonista conserva gelosamente questo segreto senza svelarlo al diretto interessato, al quale anzi ha ordinato di lasciare in pace la famiglia Borghi e senza dirgli la verità.

"Buongiorno mamma 3" storia vera: ispirata alla famiglia di Angela Moroni/ Tutte le curiosità sulla fiction

Anticipazioni Buongiorno mamma 3: perché Guido e Agata si sono allontanati?

Ma quali sono le anticipazioni Buongiorno mamma 3 in onda questa sera, mercoledì 17 settembre 2025, in prima serata su Canale 5? La prima puntata si aprirà proprio con la figura di Agata, che il pubblico ritroverà riversa a terra sul pavimento di un garage, con accanto a lei una Porsche bianca rimasta con il motore acceso… Cosa le è accaduto?

La narrazione si sposta poi a due mesi prima quando, durante il periodo natalizio, Guido ha deciso di riunire la famiglia per le feste invitando anche Agata, che nel mentre si è trasferita a Londra assieme al fidanzato Mauro. L’occasione per Borghi è anche quella di annunciare alla famiglia che presto sposerà Laura De Santis, la donna che sta al suo fianco ormai da anni.

Cos'è successo ad Anna in Buongiorno Mamma! 3: è morta o la verità è diversa?/ Anticipazioni: mistero fitto

Si scopre inoltre, nel corso di questa prima puntata, che Guido e Agata si sono allontanati per alcuni eventi dolorosi ed inaspettati che hanno destabilizzato l’equilibrio della famiglia. Agata scoprirà per il Borghi un sentimento che non riesce a definire e soffrirà, e non poco, la presenza di Laura al fianco dell’uomo…