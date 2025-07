Cosa nasconde Cihan? Svolta choc con Melek: anticipazioni La notte nel cuore prossime puntate: lui la lascia, lei fa un gesto folle

Anticipazioni La notte nel cuore, Cihan è davvero innamorato di Melek

Nelle prossime puntate entreranno sempre più nel vivo le trame de La notte nel cuore e non mancheranno i colpi di scena e nessuno si dimostrerà realmente per quello che è. Vendette, segreti, intrighi, tradimenti e soprattutto vecchi segreti saranno gli ingredienti principali anche delle prossime puntate che andranno in onda ogni domenica in prima serata su Canale 5 e le anticipazioni La notte nel cuore svelano che nelle prossime puntate ci saranno dei risvolti scioccanti che avranno per protagonisti i gemelli Nuh e Melek e non solo.

Dalle anticipazioni La notte nel cuore si scopre che nelle prossime puntate Nuh verrà arrestato con l’accusa di omicidio. Tutti saranno sconvolti dall’accaduto soprattutto Melek che stenterà a credere che il fratello sia stato capace di fare un gesto simile. A questo punto ci sarà un colpo di scena clamoroso: Cihan deciderà di aiutare Melek nella difesa di Nuh, fornirà i migliori avvocati e soprattutto lo difenderà a spada tratta contro tutto e tutti, andrà persino contro il padre Samet per farlo scagionare. Tuttavia perché Cihan difende Nuh contro tutti e tutti? Le anticipazioni La notte nel cuore rivelano che il giovane è segretamente innamorato di Melek e dunque offre il suo aiuto per scagionare suo fratello ma è davvero questo il motivo?

Cosa nasconde Cihan? Svolta choc con Melek, spoiler clamorosi su La notte nel cuore

Dalle anticipazioni La notte nel cuore si apprende che nelle nuove puntate ci sarà una svolta choc tra Melek e Cihan. I due saranno sempre più vicini ma mentre la ragazza inizierà a nutrire dei sentimenti sinceri verso di lui, il figlio di Samet no, anzi al contrario via si allontanerà sempre più da lei fino a lasciarla. E proprio a questo punto succederà di tutto, le anticipazioni La notte nel cuore non svelano tutto nei dettaglio, ma quando Cihan lascerà Melek dicendole di non averla mai amata, la ragazza perderà la testa finirà per giurare vendetta a Cihan. Quest’ultimo rimarrà vittima di una sparatoria e si recherà dalle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto e chi secondo lui ha sparato: Melek. Insomma non mancheranno i risvolto choc nelle prossime puntate e dagli spoiler sembra sempre più evidente che ci sia un segreto tra i due ragazzi: che cosa nasconde Cihan? L’appuntamento con le nuove puntate de La notte nel cuore è per ogni domenica in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.30.