Dopo il successo della prima puntata questa sera torna in onda Buongiorno Mamma 3 con la seconda e la curiosità e tutta rivolta non solo sulla sorte di Anna e sullo scoprire cos’è successo davvero alla donna ma anche sulla new entry Laura De Santis, interpretata da Serena Iansiti. Con l’uscita di scena di Maria Chiara Giannetta al centro delle trame ci sarà un nuovo personaggio femminile che all’apparenza sembra perfetta ma che in realtà sembra nascondere qualcosa e che non ci sia da fidarsi.

Chi è davvero la nuova compagna di Guido Borghi? Cosa nasconde Laura in Buongiorno Mamma 3? A questo domanda senza scendere troppo nei dettagli ha provato a rispondere l’attrice che la impersona tramite i profili social della fiction di Canale 5. Serena Iansiti ha acceso la curiosità dei telespettatori rivelando: “Laura arriva nella famiglia Borghi portando tutta la sua solarità, la sua gentilezza, è molto accogliente e sembra la donna perfetta. Così non è perché Laura non è perfetta e nasconde un grandissimo segreto. Anzi in realtà vari segreti.”



Sempre durante l’intervista, Serena Iansiti ha ammesso che il suo personaggio porterà scompiglio in tutti i personaggi, non solo in Guido e che non mancherà una dose di thriller e giallo che renderà il tutto ancora più coinvolgente, sarà una stagione ‘pazzesca’ ricca di colpi di scena e risvolti spiazzanti che non annoieranno i telespettatori. Ed infine nel descrivere il suo personaggio e rivelare che cosa nasconde Laura in Buongiorno Mamma 3, Serena Iansiti ha anticipato: “Sarà un personaggio a dir poco centrale nella vicenda. Ne farò di ogni. Ora non mi voglio sbilanciare però sicuramente riserverò non poche sorprese”.

E non è tutto, a rendere ancora più inquietante il passato di Laura De Santi e la diffidenza che Agata (Beatrice Arnera) prova nei suoi confronti. Non è chiaro cosa si nasconde nel passato delle due donna ma l’inizio della prima puntata ha insinuato il dubbio che Laura possa avere a che fare non solo con l’incidente di Agata ma soprattutto con la morte di Anna e su cosa le sia successo davvero. Insomma non mancheranno i colpi di scena e per saperlo non resta che seguire le anticipazioni Buongiorno Mamma 3 e le puntate che andranno in onda ogni martedì in prima serata su Canale 5 sempre a partire dalle 21.30 circa.