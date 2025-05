Cosa rischia chi si ritira dall’Isola dei famosi 2025? Nuove regole sulle sensazioni penali

Questa edizione dell’Isola dei famosi si sta trasformano nell’Isola dei ritiri, dall’inizio del reality, il 7 maggio scorso, si sono ritirati ben sette concorrenti e l’ultima in ordine di tempo, Carly Tommasini, nella puntata andata in onda ieri sera si è ritirata per motivi di salute. L’abbandono in massa dei naufraghi crea, ovviamente, un danno enorme al reality che da una parte ne risente negli ascolti e dall’altra deve cercare in fretta e furia dei nuovi concorrenti. Tuttavia, considerando tutti questi addii, in molti si chiedono: cosa rischia chi si ritira dall’Isola dei famosi 2025? A quali sanzioni penali va in contro?

A fare chiarezza su penali e sanzioni ci ha pensato Gabriele Parpiglia nel suo programma a Studio Cento che ha rivelato che, dalle ultime edizione, chi si ritira dall’Isola dei famosi 2025 non incorre in nessuna sanzione, non ha nessuna penale da pagare nè nessun’altra sanzione. Ospite nel programma anche l’attore ed ex naufrago Alex Belli che ha rivelato che invece ai suoi tempi era prevista una sanzione penale ed anche elevata che di sicuro è stata un forte disincentivo ad abbandonare. Come riporta Biccy, Belli ha confessato: “C’era una penale in caso di ritiro salatissima, ti passa la voglia di pensare di poter mollare…Allora era 100.000, nel contratto c’era quella cifra e ci pensi molto prima di andartene.”

Nuove regola all’Isola dei famosi 2025: se ti ritiri niente cachet ed ospitate, parla Parpiglia

Invece, cosa accade adesso a chi si ritira dall’Isola dei famosi 2025? Gabriele Parpiglia, sempre nel suo programma, ha svelato nel dettaglio cosa succede. Innanzitutto i concorrenti che abbandonano non incorrono in nessuna sanzione penale e poi ha aggiunto: “Sapete come funziona adesso? Esci e non prendi i soldi“ ed inoltre perdi la possibilità di essere ospite in studio in trasmissione. E per esempio Angelo Famao, uno dei primi naufraghi a lasciare l’Isola, quando è partito per l’Honduras ha dovuto rinunciare ad alcune serate ma poi, grazie anche lo Scudetto vinto dal Napoli, con le serate guadagna molto di più.