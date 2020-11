Cosa rischia chi viola Dpcm/ Multe e per chi non rispetta quarantena anche carcere

Multe e carcere: ecco cosa rischia chi viole le restrizioni del nuovo Dpcm. Chi esce senza un motivo valido per circolare può incorrere in una sanzione da 280 euro, che però può salire a 560 in caso di recidiva. Chi viola la quarantena invece incorre in una denuncia penale con l’arresto da 3 a 18 mesi, a cui si aggiunge poi una multa che può passare da 500 a 5mila euro. Multe legate alla violazione del Dpcm sono state previste anche per quelle attività che devono restare chiuse o per le quali sono state introdotte misure stringenti, a partire dai bar passando per ristoranti e negozi (ma in quest’ultimo caso per le zone rosse). In caso di violazione delle norme si rischiano multe che vanno da 280 euro a 560. Inoltre, si rischia anche la chiusura fino a 5 giorni dell’attività. Non sono invece previste sanzioni per quanto riguarda la violazione delle raccomandazioni che sono contenute nel Dpcm, come l’invito a muoversi il meno possibile, anche se è possibile passare da un Comune all’altro o da una Regione all’altra nelle zone gialle.

MULTA E CARCERE: COSA RISCHIA CHI VIOLA DPCM

La divisione dell’Italia in zone rosse, arancioni e gialle hanno portato ad un incremento di divieti, di conseguenza aumentano i rischi di multa. Il modulo per l’autocertificazione non è cambiato, quindi va usato per gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità di rientro nel proprio domicilio. Le conseguenze più pesanti riguardano chi è sottoposto a isolamento o quarantena ma poi viene beccato fuori casa. In caso di violazione, in questo caso scatta la denuncia penale con l’arresto da 3 a 18 mesi, a cui si aggiunge la multa sopraccitata, ma potrebbe essere contestata anche l’accusa più pesante, quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale, cioè delitto colposo contro la salute pubblica. Le sanzioni possono colpire anche tra non conviventi senza mascherina, chi non rispetta il distanziamento sociale di almeno un metro, che sale a due metri nel caso di chi pratica sport.



