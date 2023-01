Cosa rischia Juventus/ Oggi decisione su riapertura processo: chiesta penalizzazione…

COSA RISCHIA LA JUVENTUS, BOTTA E RISPOSTA CON I PM

Cosa rischia la Juventus? Questa è la domanda del giorno in un pomeriggio fondamentale per le sorti del club bianconero. Oggi infatti la Procura Federale ha avviato la discussione dell’istanza di revocazione alla Corte federe d’Appello contro l’assoluzione della società piemontese e di altre otto squadre circa il caos plusvalenze. La richiesta iniziale della Procura è di 9 punti di penalizzazione per la Juventus, 16 mesi per Andrea Agnelli e 20 mesi e 10 giorni per Fabio Paratici. Ora la palla pasa alla Corte d’Appello che avrà come compito innanzitutto l’esaminazione della richiesta di riapertura del processo, visto che si era deciso per l’assoluzione, e successivamente si dovrà procedere con la richiesta in sé del procuratore Chiné, andando a sentenza e analizzando lo scenario.

Sulla richiesta del procuratore Chiné, anche se naturalmente dovrà susseguirsi tutto l’iter sopracitato, non si è fatta attendere la replica dei bianconeri con la memoria difensiva riportata dall’Ansa: “Inammissibile, in ragione dell’assenza, nel caso in esame, dei presupposti applicativi di tale mezzo di impugnazione straordinario”, cioè di “fatti nuovi”, secondo il principio per cui “nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato”.

COSA RISCHIA LA JUVENTUS, LA MEMORIA DIFENSIVA BIANCONERA

Ora che è chiaro cosa rischia la Juventus, la società non si tira indietro come si può leggere dalla memoria difensiva che spiega come: “Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge Tale divieto di bis in idem costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano, così come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, che, come noto, ha pienamente recepito le indicazioni interpretative in materia provenienti dalle Corti europee. In argomento – prosegue – gli scriventi difensori non ignorano l’orientamento della giurisprudenza sportiva secondo cui l’istituto della revocazione ex art. 63 del Codice giustizia sportiva, non violerebbe il divieto di bis in idem né risulterebbe incompatibile con il Codice di Giustizia del Coni; ritengono, però, che sia opportuna una rinnovata e approfondita riflessione in materia”.

Passaggio fondamentale sul “Libro Nero FP“, acronimo di Fabio Paratici, che i bianconeri sostengono che: “la Procura federale omette totalmente di considerare la precisa spiegazione di tale appunto fornita dallo stesso Federico Cherubini nel coso delle sue sommarie informazione testimoniali del 27 novembre 2021. In altre parole per Federico Cherubini la plusvalenza – che in sé per sé è pienamente lecita – diventa ‘artificiale‘ quando, pur restando lecita (e ‘sana’), si lega alla vendita prematura di ‘ragazzi giovani’, per assecondare ‘anche obiettivi’ di ordine economico indicati ‘dall’area Finance'”.











