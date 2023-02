Cosa si sono detti Tavassi, Micol, Donnamaria e Murgia in van al GF Vip?/ Signorini svela tutto

Cosa si sono detti Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia nel Van del GF Vip?

Cosa si sono detti Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia nel Van del Grande Fratello Vip? Signorini apre il discorso in diretta, chiedendo a tutti e quattro i protagonisti la loro versione dei fatti, dopo aver fatto credere loro che i microfoni erano spenti e non hanno l’audio di quella loro conversazione.

Parte Micol col dare la sua versione: “Capita che quando si fa un po’ più tardi ci spostiamo dentro, erano le 6 del mattino. Eravamo convinti che in quel momento le telecamere si fossero anche abbassate… stavamo parlando di sesso, in maniera un po’ più disinibita. Quei discorsi che si fanno tra ragazzi…” Arriva poi la versione di Edoardo Tavassi: “Io sono stra-censurato, perché se non lo fossi sarei stato cacciato subito dopo. Abbiamo parlato di tante cose, cose intime che mi sono successe fuori, cose che vediamo dentro la Casa, cose sessuali…”. Anche lui svela di essersi lasciato andare dopo aver notato una telecamera girata verso l’alto.

Le versioni di Donnamaria e Murgia sul van e l’attacco di Signorini

Donnamaria invece svela: “Abbiamo parlato di cose in maniera un po’ più aperta, ci siamo dimenticati di essere al Grande Fratello. C’era una telecamera abbia puntato verso il basso. Io ho raccontato loro una cosa che non avrei dovuto raccontare, cioè quando sono uscito di qui per andare a votare ho incontrato fuori dal seggio i miei genitori e, nonostante il ragazzo della produzione mi abbia portato via da loro, io sono riuscito a vederlo ed è stato un momento bellissimo.” La Murgia ha invece aggiunto: “Abbiamo parlato del rapporto di Edoardo e Antonella, io ho anche detto di avere delle conoscenze in comune con Antonella e di aver visto dei video di loro due prima di entrare nella Casa”.

Signorini però nega siano state solo queste le parole dei quattro e, anzi, parla di confessioni che non si possono mandare in onda per “questioni di decenza”. Tra queste anche delle battute molto poco carine su Daniele e Oriana.











