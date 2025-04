Noi esseri umani tendiamo molto a gesticolare, e noi italiani, in particolare, lo facciamo spesso, mentre chiacchieriamo con qualcuno.

È un modo di fare comune a molte persone che in realtà, potrebbe significare molto di più di un semplice gesto come un altro. Quante volte abbiamo fatto caso a una persona che parlando con noi, tendeva a mettere i capelli dietro l’orecchio, oppure a far scorrere la mano tra di essi.

Il linguaggio del corpo esprime molto di un individuo, è un modo di comunicare implicito, da cogliere con uno sguardo più attento. Un gesto, spesso e volentieri, può dire molto di più di mille parole.

Può essere rivelatore di stati d’animo della persona, che magari essa non si sognerebbe mai di esplicitare. Ci sono cose, infatti, che preferiamo tenere per noi, che non vogliamo raccontare, per i più disparati motivi.

Ma i gesti, possono “tradire” emozioni e, purtroppo, è molto difficile avere controllo su di essi. A volte, neppure ce ne rendiamo conto, ma lasciamo che siano le nostre azioni, a parlare per noi. Come nel caso del gesto di toccarsi i capelli, in continuazione.

Toccarsi i capelli di continuo: il risvolto psicologico che si cela dietro questo gesto

Ci sono diverse occasioni, in cui capita di toccarsi i capelli in continuazione. Questo gesto non è altri che lo specchio di un nostro preciso stato d’animo, che tuttavia differisce in base al contesto in cui ci troviamo.

Ci si può toccare i capelli quando ci troviamo di fronte a una persona per cui nutriamo un certo interesse. Vale soprattutto per le donne: non solo batticuore e gote rosse, ma anche lo spostare lentamente una ciocca passandovi le dita o giocherellare col capello, possono essere un segno di forte interesse per una persona.

Quando si tende ad attorcigliare le ciocche tra le dita, potrebbe voler dire che si è particolarmente nervosi e ansiosi. È un modo per cercare di allentare la tensione, che altrimenti salirebbe. Toccarsi di continuo i capelli e muovere anche la testa all’indietro, guardando anche da qualche parte, potrebbe voler dire che la conversazione sta risultando molto noiosa, e non si vede l’ora di chiuderla.

Quando si mettono i capelli dietro l’orecchio, può voler dire che c’è un certo interesse per la conversazione. Ma se si tende a farlo in modo ansioso e costante, potrebbe voler dire che non ci si sente esattamente a proprio agio. In certi casi, toccare i capelli di continuo può anche essere, semplicemente un tic, oppure un’abitudine.