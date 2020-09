Cosa significa Mamacita?/ La storia dietro il brano dei Black Eyed Peas

Cosa significa Mamacita, titolo del brano dei Black Eyed Peas? La domanda è stata posta da Gerry Scotty nella puntata del 22 settembre di “Chi vuol essere milionario?“. La canzone del gruppo funky-pop americano è stata uno dei tormentoni dell’estate 2020, singolo pubblicato nell’aprile scorso come secondo estratto dall’ottavo album in studio del gruppo, Translation. La risposta alla domanda si lega allo slang dell’America Latina, in cui Mamacita significa “ragazza attraente”, dunque bella ragazza, un modo per chiamare una donna particolarmente avvenente. Il brano è stato ascoltatissimo anche nel nostro Paese in quest’ultima estate, così come il videoclip è stato passato con grande frequenza nelle televisioni musicali: diretto da Director X, il video di “Mamacita” è stato pubblicato ufficialmente lo scorso 10 aprile in concomitanza con l’uscita del singolo e su YouTube è arrivato a sfiorare le 200 milioni di views.

BLACK EYED PEAS, LA NUOVA FORMAZIONE SENZA FERGIE

I Black Eyed Peas sono tornati dunque sulla cresta dell’onda dopo che i componenti hanno vissuto diverse esperienze, anche come artisti solisti. Soprattutto, la band ha perso la carismatica cantante Fergie, sostituendola però con la filippina J. Rey Soul che è riuscita nell’impresa di rimpiazzare la precedente vocalist nei cuori dei fans. D’altronde lo zoccolo duro del collettivo è rimasto lo stesso da oltre vent’anni, con i rapper Will.i.am, apl.de.ap e Taboo che hanno sempre tenuto in mano saldamente la barra compositiva del gruppo. Mamacita ha rappresentato il rientro in grande stile della band nell’airplay radiofonico, dunque meritando grande considerazione in un momento in cui nel mercato discografico c’era grande incertezza anche a causa dell’emergenza coronavirus. Nonostante questo, i Black Eyed Peas sono riusciti di nuovo a fare centro.



