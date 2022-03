Cosa sta succedendo tra Valentina Matteucci e Alessio Tripi?/ Lei cerca di…

Valentina Matteucci scarica Francesco Chiofalo e sceglie Alessio Tripi

La giovane secchiona Valentina Matteucci fa coppia fissa con il modello Alessio Tripi, scelto al posto di Francesco Chiofalo, con cui c’è un buon feeling. Nel corso della seconda puntata de La pupa e il secchione show, Alessio e Valentina prendono parte alla terza manche dello Zucca Quiz e si scontrano con il trio formato da Alessandro De Meo, Asia Valente ed Emy Buono. La conduttrice Barbara D’Urso pone la prima domanda ad Alessio, intimando a Valentina di non dare nessun suggerimento. Nonostante i numerosi aiuti però il pupo non riesce a indovinare il nome dell’immagine proiettata e la coppia guadagna un solo punto. Durante le nomination Valentina e Alessio ricevono due voti, da parte del trio formato da Alessandro De Meo, Asia Valente ed Emy Buono e dalla coppia Laura Comaschi e Orlando Puoti. Loro due, di comune accordo, invece votano Comaschi e Puoti per strategia di gioco e proprio con quest’ultimi rischiano di finire al Bagno di Cultura.

Valentina Matteucci da Ciao Darwin a La Pupa e il secchione/ "Scarica" Chiofalo Alessio Tripi, scelta giusta?

La conduttrice passa la parola ai giudici poiché, in base ai loro voti, si saprà chi andrà allo scontro finale contro la coppia formata da Flavia Vento e Aristide Malnati. Alessio e Valentina ricevono il voto solo di Antonella Elia, che si dice dispiaciuta di dover scegliere una delle due coppie. Soleil Sorge e Federico Fashion Style votano invece Laura e Osvaldo. Di conseguenza, la coppia composta da Alessio Tripi e Valentina Matteucci è salva e può tornare al posto, continuando il gioco. I due ragazzi appaiono molto felici del risultato e si siedono per la gioia dei compagni.

Valentina Matteucci e Alessio Tripi, la convivenza si fa complicata. Lui pensa allo sport e…

Valentina Matteucci sta incuriosendo il pubblico per la sua determinazione. Nel corso del programma “La Pupa e il Secchione”, Valentina sta facendo di tutto per convertire Alessio alla cultura. Alessio Tripi però preferisce per il momento andare sulla sua strada e pensare al fisico e allo sport. Per Valentina Matteucci non è la prima esperienza in televisione. Nel 2019, infatti, aveva preso parte ad una puntata di Ciao Darwin. È una ragazza molto riservata, per cui si conosce molto poco della sua vita privata, anche attraverso i social è difficile carpire qualche dettaglio più specifico della sua sfera personale.

Sui social la studentessa condivide spesso foto in cui è ritratta in compagnia dei suoi familiari e dei suoi amici, a cui è estremamente legata. Complice un post Instagram, sappiamo che è una fan di Marco Mengoni, con il quale ha scattato una fotografia. Ma ha un debole anche per Ultimo. Piccola curiosità: ha un tatuaggio che recita la frase: “Trust No One” riportata anche nella bio di Instagram.













