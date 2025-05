E’ una delle bevande più amate, ma non tutti sanno cosa accade al nostro corpo quando ne consumiamo anche solo una piccola quantità

La Coca Cola è una bevanda che presenta un elevato contenuto di zuccheri e proprio per questo berne – anche una minima quantità – può avere delle conseguenze sul nostro corpo che è bene conoscere. Tutti credono che sia solo una questione di linea e che bevande del genere facciano ingrassare, ma in realtà ci sono molti più pericoli oltre all’aumento di grassi nel sangue.

L’argomento è tornato a essere attuale dopo che la Coca-Cola Europacific Partners ha reso noto il ritiro di un lotto di lattine e bottiglie di Coca-Cola in diversi paesi dell’Unione Europa a causa dell’elevato livello di clorato all’interno della bevanda. Sebbene la famosa azienda non abbia reso noto il livello di clorato, è bene sapere che le bevande gasate, come appunto l’amata Coca-Cola potrebbero comportare altri rischi per la nostra salute.

Bere Coca-Cola fa male? Cosa accade al nostro corpo

Proprio perché si tratta di una bevanda molto zuccherata, è importante sapere che anche se i cibi con alte percentuali di zucchero fanno male, le bevande sono ancora più dannose. Questo perché non solo non hanno alcun elemento nutriente importante per il nostro fabbisogno giornaliero, ma le bolle al suo interno stimolano anche l’appetito, perché lo stomaco si gonfia e si riempie di aria e questa fa sì che le cellule rilascino grelina, che ci fa sentire quella sensazione di fame.

Ma quanto zucchero contiene una lattina di Coca Cola? Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, una lattina di 330 millilitri contiene 9 cucchiaini da te di zucchero per 140 kcal. Dunque consumare in modo abitudinario questa bevanda comporta una serie di rischi per la salute che sono piuttosto importanti, berle aumenta il pericolo di diverse patologie come l’obesità, malattie cardiovascolari, disturbi gastrointestinali, danni al fegato e anche fatture.

Pensare che bere la bibita corrispondente in versione light non comporta minori rischi, anche se la bevanda non contiene zucchero, infatti, queste versioni possono spingere ad avere il desiderio di prendere altri dolci e questo comporta un aumento di peso e il rischio di diabete. Inoltre i dolcificanti artificiali – il più utilizzato è l’aspartame – se consumati in modo eccessivo possono causare diarrea e stitichezza.

Le bevande gasate come la Coca Cola, inoltre, aumentano il rischio di gastrite a causa dell’elevata presenza di anidride carbonica che irrita la mucosa gastrica. Ma l’assunzione di zuccheri può provocare anche altre gravi patologie come un ictus ischemico o aneurisma aortico addominale. A questo si aggiunge un abbassamento del colesterolo buono, danni gravi al fegato, danni allo smalto dei denti, un aumento del rischio di osteoporosi e come abbiamo già detto, un aumento di peso.

Per tutte queste ragioni bere una lattina di Coca Cola al giorno può comportare – a lungo termine – tutta una serie di rischi per la salute, dunque questa bevanda, anche se amata, andrebbe consumata in piccole quantità e sporadicamente.