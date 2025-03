Non bisogna mai rimandare lo shampoo per più di una settimana, altrimenti il proprio corpo avrà delle conseguenze molto spiacevoli.

Lavarsi i capelli è sempre stata una norma che garantisce un buon igiene personale e anche la necessità di mostrarsi al meglio in ogni occasione. Su Tik Tok sta di recente spopolando il trend del “doppio shampoo“, che potrebbe avere delle ripercussioni sul nostro corpo. Si tratta di una tecnica di cura dei capelli che prevede due lavaggi nello stesso momento. Si insapona in primis la chioma, la si risciacqua e poi si fa lo stesso trattamento una seconda volta. In realtà, questo metodo è molto salutare ed è ideale soprattutto per chi ha bisogno di una routine di lavaggio intensa non stressando troppo i propri capelli. Questa è insomma una tecnica che dona alla chioma leggerezza e volume, tanto da rendere gli effetti dello shampoo molto più duraturi.

Al contrario, chi non fa lo shampoo per più di una settimana può avere degli effetti negativi sul proprio corpo. Gli esperti hanno infatti evidenziato delle ripercussioni inaspettate, e hanno quindi consigliato di evitare questa pratica e di concedersi invece almeno un lavaggio di capelli a settimana.

Non lavare i capelli per una settimana: cosa succede

Gli esperti dicono che lavare i capelli una volta alla settimana (o anche di più) non è affatto una buona idea, anche quando si pensa che il proprio cuoio capelluto sia pulito. Lo shampoo può inoltre essere utilizzato tutti i giorni, ma a patto che sia un prodotto adatto e che i propri capelli abbiano effettivamente bisogno di un lavaggio così frequente. Quando sono invece molto secchi oppure quando si invecchia, iniziano invece a perdere la loro idratazione naturale. Secondo l’hairstylist Rosi Fernàndez, direttrice del salone di Madrid Ananda Ferdi, non è affatto consigliabile avere i capelli non lavati per più di una settimana, proprio perché il follicolo si ostruisce e non viene ossigenato.

La stylist della Kardashian – Jen Atkin – ha invece rilasciato un’intervista ad Allure, durante la quale ha sostenuto che si può in realtà resistere fino a 4-5 giorni senza lavare i capelli e, dopo quel periodo, si deve però ricorrere a un’acconciatura per le cocche alla sommità della testa, proprio perché i capelli iniziano ad essere disordinati. In realtà, anche se questi sembrano puliti, l’inquinamento li sporca senza che spesso si noti. “I capelli possono sembrare puliti“, ha spiegato Fernandez, “ma si saturano con l’inquinamento, il sudore, il fumo di tabacco“.

Quali sono le conseguenze dell’inquinamento sui capelli

La stessa esperta ha quindi reso noto che, quando i capelli vengono lavati meno di due volte a settimana, il follicolo va ad ostruirsi e questo può causare dei problemi di salute. Ci si può imbattere ad esempio nella desquamazione del cuoio capelluto ma anche in prurito, sensibilità, forfora e perdita di capelli. Queste piccole particelle vanno quindi a depositarsi sul cuoio ma ne impediscono l’ossigenazione. Per questo motivo è consigliabile lavare i capelli più spesso, anche quando si tratta di quelli grossi e secchi che non ne hanno apparentemente bisogno.

Gli effetti dell’inquinamento sui capelli erano in realtà stati studiati nel 1994 dall’Industrial Toxicology Research Centre di Lucknow. “All’epoca fu dimostrato che il particolato, il fumo e i gas inquinanti si depositavano sui capelli e sul cuoio capelluto, causando reazioni infiammatorie e irritative che possono anche portare alla caduta“, ha spiegato Adolfo Remartinez, fondatore del brand spagnolo di haircare Nuggela e Sulé. L’inquinamento può quindi anche essere la causa dell’indebolimento precoce dei capelli.

Ogni quanto vanno lavati i capelli: la verità

In realtà non è mai stato detto che c’è una regola precisa che determini la giusta frequenza dei lavaggi dei capelli. Bisogna però tenere in considerazione anche il posto in cui si abita e il tipo di vita che si conduce. Si deve infatti prestare attenzione al fatto di vivere in una città inquinata oppure in campagna. Ad avere un ruolo importante sono anche il clima, l’uso della moto o della macchina, lo sport, la qualità dell’acqua con cui si lavano i capelli. Gli esperti consigliano quindi di lavare i capelli almeno 2 volte a settimana, in modo da eliminare tutti i residui accumulati sul cuoio capelluto. Tra i tanti suggerimenti c’è anche quello di emulsionare lo shampoo sul palco di una mano prima di applicarlo sui capelli e di utilizzare il balsamo dopo ogni lavaggio.