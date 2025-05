La spiegazione di quello che accade se si decide di eliminare questi carboidrati dalla nostra dieta, cosa cambia davvero

L’estate si avvicina e in tanti staranno correndo ai ripari per rimettersi in forma, nell’immaginario comune levare pasta e pane è il modo più rapido e facile per perdere peso. Nelle diete fai da te il più delle volte si elimina ogni genere di carboidrato, prediligendo una alimentazione a base di proteine e verdure. E’ importante, però, sapere cosa accade quando si decide di eliminare totalmente questo genere di alimenti.

Viene definita la pratica low-carb e consiste principalmente nell’eliminare pane, pasta e altri generi di carboidrati, prediligendo altri elementi. Spesso lo si fa solo per alcune settimane, quelle necessarie a perder peso, per poi reintrodurre questo genere di alimenti, non sapendo però che ci potrebbero essere conseguenze a lungo termine.

Carboidrati come pane e pasta, cosa accade quando li elimini

Eliminare pasta e pane dalla propria dieta può essere il modo più veloce per perdere peso, perché effettivamente si assiste a un rapido sgonfiamento, ma in realtà scegliere di non mangiarli più drasticamente, può avere delle conseguenze sul nostro corpo. A spiegarlo sono i dietologi, che chiariscono come – sebbene la prima cosa che accade è la perdita di peso – ci sono altri fattori da tenere in considerazione quando si decide di non mangiare più pane e pasta.

Il nostro corpo immagazzina i carboidrati sotto forma di glicogeno e ogni grammo raccoglie anche quattro volte il suo peso d’acqua, questo è il motivo per cui, non appena vengono eliminati dalla nostra alimentazione, il corpo inizia a usare il glicogeno e questo comporta una perdita di liquidi. I carboidrati, però, sono una importante forma di energia per il cervello, una alimentazione che non li prevede, quindi, potrebbe comportare che il cervello continui inizia a utilizzare con fatica i corpi chetonici e questo comporta una serie di effetti quali debolezza, vertigini, insonnia, stanchezza, nausea e alito cattivo.

I carboidrati sono una fonte di energia primaria per il nostro corpo, eliminarli dalla nostra alimentazione comporterà una diminuzione delle energia. Inoltre servono per la sintesi della serotonina, che è il neurotrasmettitore della serenità e aiuta anche a dare un senso si sazietà, una dieta senza carboidrati potrebbe avere effetti sul nostro benessere mentale.

Secondo diverse indagini non si dovrebbe assolutamente rinunciare ai carboidrati in toto, ma prediligere quelli integrali, che evitano di far avere picchi elevati del nostro livello di zucchero nel sangue. I cereali integrali anche sono importantissimi per una dieta sana ed equilibrata. Dunque una dieta completa non dovrebbe prevedere l’eliminazione dei carboidrati che, secondo gli esperti, dovrebbero coprire il 45-60% del fabbisogno calorico quotidiano.

Chiaramente prima di iniziare ogni tipologia di dieta, è bene rivolgersi a un medico e strutturare una alimentazione che rispetti il fabbisogno energetico personale.