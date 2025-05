Cosa succede (davvero) alla tua pelle se smetti di lavarti? Il prima e dopo potrebbe sorprenderti non poco, cosa devi sapere.

Tra i trend beauty più discussi degli ultimi mesi uno in particolare ha sollevato particolare interesse: la cosiddetta Caveman Skincare, ovvero una routine “da uomo delle caverne” basata su un principio tanto semplice quanto estremo: non lavarsi più il viso, nemmeno con l’acqua.

Lanciata da alcuni influencer su TikTok, questa pratica promette una “guarigione naturale” della pelle, lasciandola libera da qualsiasi prodotto estetico. Ma dietro l’apparente minimalismo si nascondono rischi reali e tutt’altro che trascurabili.

A parlarne con chiarezza è la farmacista e cosmetologa Maria Pia Priore, che ha analizzato per Fanpage.it i possibili effetti di questa scelta radicale. Approfondiamo la questione.

Cosa succede se non ti lavi più il viso

La dottoressa si è espressa piuttosto chiaramente sull’argomento: “Da farmacista e cosmetologa, lo dico subito con chiarezza: non c’è nulla di “rigenerante” in quello che si vede. Si tratta di una condizione dermatologica ben precisa, che si chiama dermatite neglecta“, ha detto, aggiungendo che si tratta di una condizione che si verifica quando la pelle non viene detersa per troppo tempo e “si accumulano sebo, cellule morte, sudore e impurità, e questo altera la funzione barriera, creando un ambiente che può portare a irritazioni, infezioni o vere e proprie dermatiti“.

Questa abitudine, dunque, altera drasticamente la funzione di barriera della pelle esponendola a gravi rischi. Come ha dimostrato l’esperienza diretta della tiktoker Tia Zahker, che ha volut testare il metodo a proprie spese. Se nelle prime ore del “test” la sua pelle è sembrata migliorare (per ché si stava riprndedno dall’aggressione di prodott itroppo forti) nel tempo è apparsa spenta e desquamanta, piena di crosticine.

Questo ha spinto la tiktoker a ineterrompere il test e a firmare una dichiarazione commerciale con un brand cosmetico. Ironia della sorte. “Togliere va benissimo. Ma bisogna capire cosa togliamo. Se la skincare è diventata troppo complicata, piena di passaggi messi insieme un po’ a caso, magari solo perché abbiamo visto dei prodotti virali sui social, allora ha senso semplificare”, ha detto la dottoressa.

“Il problema è quando si passa da troppo… a niente. Niente detersione, niente idratazione, niente protezione solare. Ecco, quello non è detox, è abbandonare la pelle. La parola “detox”, in cosmetica, non ha un significato scientifico reale. La pelle non ha bisogno di disintossicarsi, ha bisogno di essere rispettata”.

Quindi appare chiaro come depurare la pelle sia una scelta saggia ma occorre sempre farlo con consapevolezza e nel modo giusto. Un skincare sana include quattro passaggi chiave: la detersione delicata mattino e sera, l’idratazione con crema apposita, , l’esfoliazione una o due volte a settimana e la protezione solare, necessari anche in inverno.