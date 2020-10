Cosa succede se Donald Trump muore?/ Elezioni a Presidente Usa e la catena di comando

Cosa succede se Donald Trump muore? Questa è la domanda che si stanno ponendo in molti. Il presidente Usa e la moglie Melania sono risultati positivi al coronavirus e per il tycoon si è reso necessario il ricovero all’ospedale militare di Washington. Le sue condizioni non sono gravi, una leggera febbre ed un po’ di affaticamento, e Trump ha già reso noto che continuerà a lavorare dalla struttura.

Ma la Costituzione degli Stati Uniti è chiara: se Donald Trump fosse inabile a esercitare le funzioni di presidente, la risposta è data dal XXV emendamento. Questo spiega che se il presidente non è in grado di esercitare le funzioni viene sostituito dal suo vice, in questo caso Mike Pence. In caso di aggravamento della malattia, il vice resterebbe in carica per il tempo necessario, mentre in caso di morte, dimissioni o rimozione dall’incarico resterebbe in carica fino alla fine del mandato. Il XXV emendamento prevede inoltre la gerarchia in caso di necessità: dopo il vice, troviamo lo speaker della Camera dei Rappresentanti (in questo caso Nancy Pelosi), il presidente del Senato pro tempore e il segretario di Stato.

Cosa succede se Donald Trump muore prima delle elezioni? Oltre ad essere sostituito dal vice alla guida degli Usa, bisogna tenere conto delle elezioni. Ebbene: il Partito Democratico avrebbe la possibilità di scegliere un nuovo candidato. Le regole dei dem prevedono una convention nazionale per individuare il sostituto, in linea con quella in programma a cadenza regolare ogni quattro anni. In questo caso i tempi sarebbero parecchi ristretti – manca un mese al voto – e la decisione spetterebbe ai dirigenti del partito. In caso di decesso di Donald Trump, il favorito sarebbe sicuramente Mike Pence.

Donald Trump potrebbe anche vincere le elezioni e morire pochi giorni dopo: in tal caso diventerebbe automaticamente presidente il suo vice, fino al momento dell’insediamento del nuovo presidente. Vi ricordiamo che fino ad oggi sono 8 i presidenti morti mentre erano al timone degli Usa: William Henry Harrison, Zachary Taylor, Warren G. Hardin e Franklin D. Roosevelt morti per cause naturali, mentre Abraham Lincoln, James A. Garfield, William Mckinley e John F. Kennedy sono stati uccisi.

