Cosa va in onda al posto di The Couple oggi 11 maggio 2025: Mediaset corre ai ripari con uno show

Perché The Couple non va in onda oggi 11 maggio 2025? Il motivo è presto detto, com’è noto a causa dei bassi ascolti Mediaset ha deciso di correre ai ripari spostando il giorno di messa in onda dal lunedì alla domenica con la finale fissata proprio per questa sera. Tuttavia i bassi ascolti della puntata del 4 maggio 2025 che è stata vista solo da 951.000 con uno share del 7.7%. Un flop epico che ha portato Canale5 a prendere una nuova e drastica decisione: chiuderlo immediatamente con la cancellazione della finale di The Couple. Il reality di Ilary Blasi si è quindi concluso in fretta in furia senza nessuna finale, nessun vincitore e l’intero montepremi previsto, di 1 milione di euro, devoluto in beneficenza.

A questo punto, però, la cancellazione del reality ha comportato un vuoto nel palinsesto di Canale5, e si è dovuti correre ai ripari e decidere il da farsi dunque che cosa va in onda al posto di The Couple oggi 11 maggio 2025? A ‘vincere’ la prima serata della domenica sera di Canale5 è Lo Show Dei Record di Gerry Scotti. Lo show, com’è noto, non è in diretta e le puntate sono state tutte già registrate questo rende molto più semplice e gestibile il suo piazzamento facendo il modo che si potesse sostituire in fretta in furia il vuoto di palinsesto. Scelta fatta dunque per Mediaset, questa sera domenica 11 maggio 2025 in prima serata su Canale5, a partire dalle 21.30, andrà in onda Lo show dei record di Gerry Scotti.

Perché The Couple oggi non va in onda: al suo posto l’ultima puntata de Lo show dei record

Dopo aver spiegato perché The Couple oggi non va in onda, domenica 11 maggio 2025 ed avere rivelato che cosa va in onda al posto di The Couple, non resta che specificare che quella di questa sarà l’ultima puntata de Lo show dei record di Gerry Scotti. Inizialmente prevista per la serata di giovedì 8 maggio, l’elezione di Papa Leone XIV ha scombussolato i palinsesti Mediaset ed al posto dello show di Scotti è andato in onda uno speciale del Tg5 sul nuovo Pontefice condotto da Cesara Buonamici. E la puntata saltata verrà recuperata questa sera. questa sera. Per onore del vero, infine, va detto che lo show di Gerry Scotti non sta brillando negli ascolti con una media 1.631.000 spettatori con uno share dell’11.7%.