Cosa vi è mancato di più nella quarantena?/ Ciò che il Covid ha tolto agli italiani

Cosa vi è mancato di più nella quarantena? A Top 10 Carlo Conti ci presenta una classifica legata ai gusti degli italiani, secondo quanto uscito dalla domanda fatta a inizio puntata sui social network. I concorrenti tra I Principi Abusivi e I Don Matteo troviamo moltissimi particolari che sicuramente il Covid-19 ha tolto agli italiani e in generale a tutto il mondo. Al primo posto troviamo i baci e gli abbracci che questa situazione d’emergenza ha vietato per evitare rischi. Al secondo posto invece c’è ovviamente la famiglia che alcuni avevano lontana e altri non hanno potuto incontrare. Chiude il podio la normalità. Interessante la prima parte della classifica completata da libertà e amici che sicuramente non sono stati presenti nella quotidianità.

Cosa vi è mancato di più nella quarantena? La parte destra della classifica

Cosa succede nella seconda parte della classifica di “Cosa vi è mancato di più nella quarantena?”. Andiamo a vedere la parte destra della graduatoria quella che va cioè dal sesto posto al decimo. C’è spazio per la cultura con concerti e cinema che sono al sesto posto. Si segue poi con il lavoro, una parte della nostra vita che critichiamo sempre e che una volta tolta invece ci fa capire quanto era importante. Segue il mare che però era comunque da considerare un obiettivo anche durante la fase di lockdown considerando la stagione. Si passa poi alla scuola/università che agli studenti è mancata inevitabilmente. Per chiudere un po’ a sorpresa, ce l’aspettavamo più in alto, con gli incontri amorosi.



