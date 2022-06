Cosa vuol dire parlare “in corsivo”?/ La tendenza che spopola su Tik Tok e…

Cosa significa cantare in corsivo? Tra gli artisti che lo fanno San Giovanni e…

Su Tik Tok sta spopolando una nuova moda. Una delle ultime novità riguarda la parlata in corsivo. I vari tiktokers avrebbero iniziato a prendere in giro la cadenza milanese utilizzata da alcune ragazze nei video in cui si parla di serate in discoteca, aperitivi alla moda e confessioni tra amiche. Il segreto del corsivo parlato è quello di esagerare la cadenza milanese allungando le sillabe finali, chiudendo le “o” e assumendo un ritmo cantilenato. Una delle parole maggiormente storpiate è amore. Come abbreviazione giovanile ha amo e in corsivo risulta amio. Il successo di questa parlata deriva da un episodio de Il Collegio, reality di Raidue. In una puntata due ragazze hanno cominciato a discutere con questa cadenza che è diventata subito trend sui social. Anche nella musica alcuni cantanti di spicco utilizzano il parlato in corsivo.

The Supreme e Sangiovanni hanno rivelato di usare questo trend. Su Tik Tok sta spopolando addirittura un corso di insegnamento della parlata in corsivo. Si tratta di tutorial che permettono agli utenti di prendere confidenza con la lingua. Il corsivo è diventato oggetto di interrogazioni tanto che ci sono molti video di “Listen and repeat”, “ascolta e ripeti”, come se fosse una vera e propria lingua da imparare.

La professoressa del corsivo approda in televisione, travolta dalle polemiche

Questo trend è approdato in televisione grazie a Elisa Esposito che è considerata una delle insegnanti più famose di questo trend che ha spopolato su Tik Tok. Elisa è stata invitata nel programma Propaganda Live per reinterpretare in corsivo un monologo di Giorgia Meloni. Alcuni telespettatori però hanno polemizzato su questa scelta nonostante i complimenti di Zoro. Il video è stato caricato sul profilo ufficiale di La7 su TikTok, ed i commenti sono stati molto cattivi nei confronti della ragazza. Ecco quelli con più like: “Ho appena cacciato la tv giù dalla finestra”, “Ma veramente sta gente va in tv?”, “La meritocrazia, in Italia“.

Elisa è stata travolta in poco tempo dalle polemiche che è proseguita attraverso Christian Paparini che ha pubblicato un video con la didascalia “Non so se ridere o piangere questa volta”. Sotto al video si è aggiunta Chaimaa Cherbal, che ha scritto: “Amo io come te“. Elisa non ha digerito però le polemiche e ha voluto replicare: “Tiktoker che non fanno altro che commentare la mia comparsa in tv perché molto probabilmente non riusciranno mai ad arrivare fino a lì. Amiœ sei la queen dell’invidia, altro che del corsivo”.











