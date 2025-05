L’ex campionessa di nuoto segue un preciso regime alimentare con il marito Matteo Giunta per tenersi in forma, in cosa consiste.

Federica Pellegrini segue uno specifico piano alimentare, l’ex campionessa olimpica di nuoto ha più volte parlato della dieta liquida che fanno lui e il marito Matteo Giunta. I due coniugi hanno scelto un giorno in cui mangiano praticamente solo liquidi, è importante non confondere questo tipo di dieta con quella del digiuno intermittente, anche questo di grande tendenza negli ultimi tempi.

Auguri Buona festa della Mamma 2025/ Frasi sulle madri dolci e divertenti: "La tua forza silenziosa..."

Si tratta, infatti, di due piani alimentari molto diversi e Federica Pellegrini, assieme al marito, è una grande sostenitrice della dieta liquida. Non solo serve a tenersi in forma, ma ha anche benefici sul corpo, aiuta a sentirsi meno stanchi e spossati e più energici. Ma in cosa consiste?

Dieta liquida di Federica Pellegrini, come funziona

La dieta liquida di Federica Pellegrini consiste nel prediligere alimenti liquidi in un giorno preciso a settimana, 24 ore in cui non si ingerisce nulla di solido. La Divina ha parlato spesso di questo piano alimentare, raccontando che lei e il marito per restare in forma il martedì mangiano solo liquido, Giunta aveva chiarito che oltre ad aiutare a tenersi in forma, serve a far riposare i reni e il fegato.

AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2025/ Le frasi: “Le madri ci guidano verso la grandezza”

La Pellegrini poi ha elencato quali sono gli alimenti che consumano nel giorno del “martedì liquido”, spiegando che la mattina prendono un caffè con il latte, a pranzo e cena passati di verdure o zuppe e se nel corso della giornata hanno fame, si concedono uno yogurt. All’epoca la Divina aveva chiarito che era molto duro riuscire a seguirla, soprattutto dopo il periodo estivo o dopo Natale, ma ogni volta con impegno e dedizione ce la fanno.

Il Rompicapo delle clessidre che sta mandando in tilt il web: riesci a batterlo in 60 secondi?

Si tratterebbe di un regime alimentare che fa bene, secondo la dottoressa Emanuela Longa è una dieta ipocalorica in cui si assumono tutti gli alimenti, soltanto in forma liquida. Questa dieta non deve essere confusa con il digiuno intermittente, di cui si sente molto parlare negli ultimi tempi, poiché seguito da molti personaggi famosi. In questo caso, infatti, non è previsto alcun digiuno, anzi si mangiano alimenti molto salutari, come diversi tipi di verdure.

Quando si segue il giorno liquido, inoltre, è possibile praticare attività fisica, chiaramente non in modo intenso, ma in modo moderato è possibile fare sport, gli effetti antiossidanti dell’esercizio fisico, infatti, contribuiscono ad avere una depurazione ulteriore. Questo tipo di regime alimentare ha diversi benefici sul corpo, aiuta a pulire l’intestino e a perdere peso velocemente. In più, il corpo si riposa, poiché fa meno fatica a digerire i liquidi. In definitiva è una dieta che presenta più pro che contro, come ogni regime alimentare, prima di iniziare a seguirlo, è bene consultare il proprio medico anche perché in alcuni casi è assolutamente controindicata.