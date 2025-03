Cos’è e cosa studia la paleopatologia: Costanza della fiction di Rai1 è una paleontologa

È in arrivo la nuova fiction di Rai1 Costanza che sicuramente riuscirà a conquistare i telespettatori di Rai1. È tratta dai romanzi di Alessia Gazzola ed a dare il volto alla protagonista è Miriam Dalmazio. Ad incuriosire, però, è la professione della protagonista: è una paleopatologa, cos’è e cosa studia la paleopatologia? Si tratta di una scienza sicuramente affascinante ma anche un po’ macabra. Deriva dal greco palaios, ontos e logos e letteralmente significa: studio dell’essere antico. Studia le malattie direttamente nei resti umani del passato, scheletrici o mummificati.

Anticipazioni Costanza, prima puntata 30 marzo 2025 su Rai Uno/ Una figlia che non ha mai conosciuto il papà…

Dalla definizione su che cos’è e cosa studia la paleontologia, che è un ramo della medicina, si comprende meglio il lavoro del paleopatologa con i suoi studi sui resti dei nostri antenati costituisce un punto di contatto tra la medicina attuale e le malattie del passato ampliando le possibilità di capire come si sono sviluppate molte malattie e le loro modifiche nel corso dei secoli e la loro diffusione fino ai giorni nostri. Le malattie studiate sono molteplici e passano dall’ aterosclerosi alle malattie infettive, dal cancro alle malattie autoimmuni più o meno rare.

Perché Tradimento non va in onda oggi, 30 marzo 2025, programazione stravolta/ Anticipazioni e quando torna

Costanza della fiction di Rai1 è una paleopatologa, Miriam Dalmazio: “Mai visto un personaggio così in tv”

Svelato cos’è e cosa studia la paleopatologia, sulla paleontologa Costanza Macallè si è espressa la stessa attrice della fiction di Rai1 Miriam Dalmazio, che in un’intervista ha ammesso: “Un personaggio che non avevo mai visto in tv. È Eros e Thanatos, amore e morte. Studia le ossa e nelle ossa c’è tutto. È particolare, sa essere normale e fuori dagli schemi,” dalla scelta della Paleopatologia al modo di rapportarsi con il padre di sua figlia.” La fiction Rai hanno abituato il loro pubblico a medici, insegnanti, commissari e giudici e sicuramente una protagonista che fa la paleontologa è una novità.

Costanza fiction Rai1: anticipazioni, differenze romanzo di Alessia Gazzola/ Quando finisce, cast e puntate

Scendendo nel dettaglio delle trame di Costanza, invece, si scopre che dalle anticipazioni che una delle storyline della fiction riguarda proprio un enigma dal passato legato alla scoperta dei resti umani di Selvaggia di Staufen, figlia illegittima di Federico II di Svezia. La protagonista della fiction di Rai1, la paleopatologa si occuperà del caso tra scienza e storia in un racconto che si farà sempre più avvincente e condurrà non solo Costanza Macallè ma anche i telespettatori nel mistero da risolvere. L’appuntamento con la nuova fiction di Rai1 è per questa sera, domenica 30 marzo 2025, in prima serata su Rai1, la serie è formata da otto episodi suddivisi in quattro puntate