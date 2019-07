Cos’è Fonopoli?/ L’associazione culturale: Renato Zero presidente onorario

Cos’è Fonopoli? Con sede a Roma, non è altro che una Associazione Culturale nata da un’idea di Renato Zero, presidente onorario. Il 15 febbraio del 2016, un interessante articolo de La Repubblica, ne parlava in maniera approfondita. Ed infatti ad un certo punto, sarebbe dovuta diventare perfino la cittadella della musica dove mixare “una sinfonia di Mozart con un musical di Broadway, un concerto rock con le note di un cantautore”. Ed invece, niente di tutto questo è stato fatto. Si sognava in grande ma le promesse, i progetti mai terminati e gli investimenti a fondo perduto, hanno fatto capitolare anche il suo ideatore. Zero infatti, all’epoca diceva di averci rinunciato. Ospite a Sanremo del 2016 in occasione della finale del Festival, ne aveva riparlato: “Avevo un sogno che era Fonòpoli, ma tre sindaci non sono riusciti a realizzarlo”. Il primo annuncio in Rai risale al 1992 e il progetto è successivamente passato nelle mani di Rutelli, Veltroni e Alemanno.

Fonopoli, l’associazione culturale di Renato Zero

Durante la campagna elettorale di alcuni anni fa, ci aveva pensato il candidato Pd alle primarie Stefano Pedica a raccogliere l’assist: “Fonòpoli si farà. Se vinco, m’impegno a inserire nel mio programma di sindaco il progetto della città della musica per tanti giovani artisti”. Impegno che aveva deciso di prendere anche il senatore di Fi, Francesco Giro, con una nuova proposta: “Fonòpoli? Va fatta, ma valorizzando un manufatto prestigioso come il bellissimo Arsenale pontificio a Porta Portese”. Ad oggi Fonopoli, ha una sua sede ufficiale a Roma e prosegue con gli eventi ed il lancio di moltissimi artisti. La sua attività culturale quindi, è senza ombra di dubbio in pieno fermento. Tra le ultime iniziative, anche un bando regionale Movie UP 2020. Per contattarli quindi, potete fare riferimento al sito ufficiale (www.fonopoli.it) oppure telefonare e mandare una mail: Tel. / Fax: 06.420.131.54 o anche un contatto internet tramite: info@fonopoli.net.

