Cos’è Il Bagaglino, fondato da Francesco Pingitore/ La compagnia teatrale più nota del cabaret italiano

Il Bagaglino che cos’è e perchè si chiama così

Il Bagaglino è la nota compagnia di varietà che ha regalato ai telespettatori incredibili spettacoli sia teatrali che televisivi. Fondata a Roma nel 1965 da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci ha creato spettacoli fino al 2007 con alcune pause.

La compagnia si chiamò inizialmente “Il Bragaglino”, in onore di Anton Giulio Bragaglia, ma dopo un’ingiunzione della famiglia Bragaglia il nome è stata cambiato in quello che tutti conoscono. A rivelarlo è stato proprio Francesco Pingitore: “Io lo volevo chiamare Bragaglino, in onore del regista e scrittore futurista Anton Giulio Bragaglia che collaborava al settimanale Lo Specchio, di cui ero redattore capo, ma gli eredi si opposero. Castellacci allora disse: “Togliamo la erre e facciamolo diventare Bagaglino”. Non significa niente, ma ha un bel suono: fu la nostra fortuna“. Il primo spettacolo messo in scena da Il Bagaglino è stato nel’65 con il titolo I tabù. Gli attori a prendere parte allo spettacolo sono stati: Oreste Lionello, Pino Caruso, Gabriella Gazzolo, Leo Valeriano e Claudia Caminito. Negli anni Settanta, la compagnia aveva un tale successo da sbarcare in televisione con il primo spettacolo Dove sta Zezè. Da lì poi, ha iniziato a prendere forma quello che sarebbe diventato il varietà televisivo più seguito di sempre. Dapprima la compagnai si è occupata di satira politica e attualità, nei primi anni’80 e 90 interpretando Craxi, Tangentopoli, Berlusconi e tanto altro.

Il Bagaglino la storia raccontata dal fondatore Francesco Pingitore

Francesco Pingitore, intervistato a Panorama.it, ha svelato la storia de Il Bagaglino: “Facevamo 150 presenze a sera in un locale che avrebbe dovuto ospitarne non più di 60: ricordo la cortina di fumo che aleggiava sulla pedana, non avevamo gli aspiratori e nemmeno un palcoscenico. Il nostro era il primo cabaret non di sinistra della Capitale, ci definivamo “anarchici di destra” ma non abbiamo mai avuto dipendenze da nessuno, facevamo solo quello che ci piaceva”.

La svolta per la compagna de Il Bagaglino è arrivata con con lo spettacolo Biberon: “E’ stato il capostipite della nostra lunga stagione televisiva, e da quel momento non ci siamo più fermati. Pensare che iniziammo con una terza serata, che nessuno voleva fare: facemmo boom e arrivammo in breve tempo in prima serata il sabato sera“.

