Cos'è il dadaumpa che ha reso celebre e famose le gemelle Kessler, morte oggi a 89 anni.

Le gemelle Kessler sono state le protagoniste di tante trasmissioni di successo della Rai. Bellissime e ballerina, Alice ed Ellen Kessler che hanno cominciato a studiare danza quando erano bambine all’età di 6 anni, sono arrivate in Italia sfoggiando un talento che le ha reso subito iconiche. Sono tante le coreografie di cui le gemelle Kessler sono state protagoniste ma il balletto più famoso è sicuramente il dadaumpa che è anche una canzone eseguita proprio da Alice ed Ellen Kessler

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 17 NOVEMBRE 2025/ Agnese e Roberto lasciano il programma, Ciro...

Quando si parla di Dadaumpa si fa riferimento al nome di un ballo e della canzone omonima, resa celebre dalle gemelle Kessler nel 1961 come sigla del programma televisivo “Studio Uno”. Una canzone che, ancora oggi, è molto conosciuta e viene collegata alle gemelle Kessler e al loro iconico balletto.

Gemella Kessler e il successo del Dadaumpa

Il ballo del Dadaumpa diventò famoso non solo per il ritmo allegro e leggero del brano ma anche perché Alice ed Ellen Kessler ballavano mettendo in mostra le loro lunghe e bellissime gambe. La Rai, per evitare scandali, all’epoca, decise di far indossare alle gemelle Kessler delle pesanti calze nere.

Fast & Furious 7, Italia 1/ Trama e cast dell'ultimo film in cui compare Paul Walker, oggi 17 novembre 2025

In una delle ultime interviste rilasciate a Domenica In, le Kessler ricordarono il successo di Dadaumpa che è diventato leggendario per la storia della televisione e svelarono che continuavano ad allenarsi anche se non potevano più ballare come facevano quando erano giovanissime. Oggi, nel giorno della scomparsa delle Kessler, sui social, sono tantissimi i contenuti dedicati proprio ad Alice ed Ellen Kessler che ballavano il dadaumpa.